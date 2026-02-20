Ричмонд
Алиса Лью выиграла золото Олимпиады в фигурном катании

Аделия Петросян осталась за пределами призовой тройки на Олимпиаде в Милане.

Источник: Reuters

Американская фигуристка Алиса Лью стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном фигурном катании. После короткой программы Лью занимала 3-е место с 76.59 балла, но американка безошибочно выступила в произвольной программе (150.20) и набрала по сумме 226.79 балла.

Таким образом, фигуристка из США выиграла золото Олимпиады в одиночном катании впервые с 2002 года, когда чемпионкой в Солт-Лейк Сити стала Сара Хьюз.

Серебро завоевала представительница Японии Каори Сакамото, которая по сумме двух программ набрала 224.90 балла.

Бронзовым призером стала японка Ами Накаи, которая по сумме двух программ набрала 219.16 балла.

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место с суммой 214.53 балла. После короткой программы россиянка занимала пятое место, но откатала произвольную с падением с четверного тулупа и набрала 141.64 балла, чего оказалось недостаточно для борьбы за медали.

Напомним, в соревнованиях мужчин-одиночников российский фигурист Петр Гуменник также занял шестое место.

Олимпийские игры проходят в Милане и Кортине-д'Ампеццо и завершатся в воскресенье 22 февраля.

