Илья Малинин назвал новую цель после провала на Олимпиаде

Американский фигурист Илья Малинин поделился своими переживаниями по поводу прощального выступления на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает Nur Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

21-летний фигурист, считавшийся безоговорочным фаворитом в мужском одиночном катании, после победы в короткой программе сорвал произвольную и занял итоговое восьмое место. Олимпийским чемпионом стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.

21 февраля, в предпоследний день Олимпиады, Малинин выступил с показательным номером.

«Это было такое знаковое выступление. Это то, что я особенно чувствую и то, что на самом деле происходит с моими эмоциями. Это мои мысли о том, через что я прохожу сейчас, если честно. Это то, через что я прохожу каждый день, находясь под пристальным вниманием и давлением. Это то, с чем не каждый спортсмен способен справиться. Честно говоря, я не думаю, что был готов к этому на этих Олимпийских играх.

Так что, честно говоря, я думаю, что в любом случае, что бы ни случилось, я всегда благодарен за эту возможность приехать сюда. По стопам моих родителей. Они смотрели на меня, они были рядом на каждом этапе пути, а я так рад, ведь без них меня бы сегодня здесь не было. Я с нетерпением жду будущего. Я думаю, что есть так много ярких вещей в жизни.

Моя цель — исцеляющий прокат на чемпионате мира. Вы знаете, что на самом деле просто лучше провести время и честно наслаждаться последними соревнованиями в этом сезоне. Потом в будущем появятся гораздо большие планы», — сказал Малинин.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 23 по 29 марта в Праге. Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил российских фигуристов до участия в турнире.