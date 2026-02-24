Илья Малинин назвал новую цель после провала на Олимпиаде

«Это было такое знаковое выступление. Это то, что я особенно чувствую и то, что на самом деле происходит с моими эмоциями. Это мои мысли о том, через что я прохожу сейчас, если честно. Это то, через что я прохожу каждый день, находясь под пристальным вниманием и давлением. Это то, с чем не каждый спортсмен способен справиться. Честно говоря, я не думаю, что был готов к этому на этих Олимпийских играх.



Так что, честно говоря, я думаю, что в любом случае, что бы ни случилось, я всегда благодарен за эту возможность приехать сюда. По стопам моих родителей. Они смотрели на меня, они были рядом на каждом этапе пути, а я так рад, ведь без них меня бы сегодня здесь не было. Я с нетерпением жду будущего. Я думаю, что есть так много ярких вещей в жизни.



Моя цель — исцеляющий прокат на чемпионате мира. Вы знаете, что на самом деле просто лучше провести время и честно наслаждаться последними соревнованиями в этом сезоне. Потом в будущем появятся гораздо большие планы», — сказал Малинин.