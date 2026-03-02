Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от возвращения Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила перспективы российской фигуристки Камилы Валиевой на официальных соревнованиях.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Камила Валиева планирует возобновить карьеру в сезоне-2026/2027.

«Это сильный очень поступок, настоящий поступок человека, который влюблен в фигурное катание и не может без этого жить. Потому что, конечно, много недосказанного, недопетого ей, потому что она может больше, чем она могла. Конечно, она уникальная спортсменка. Она умела прыгать абсолютно всё и делала это с большим успехом, потрясающе вращалась и каталась. Думаю, что она нас будет очень радовать. Верю в талант и трудолюбие. И если это совмещается, тогда получается хороший результат», — сказала Тарасова в видео на YouTube-канале «ДоброFon».

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.

После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результат Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. Срок дисквалификации Валиевой истек 25 декабря. Она может принимать участие в официальных соревнованиях.