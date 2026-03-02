Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от возвращения Валиевой

«Это сильный очень поступок, настоящий поступок человека, который влюблен в фигурное катание и не может без этого жить. Потому что, конечно, много недосказанного, недопетого ей, потому что она может больше, чем она могла. Конечно, она уникальная спортсменка. Она умела прыгать абсолютно всё и делала это с большим успехом, потрясающе вращалась и каталась. Думаю, что она нас будет очень радовать. Верю в талант и трудолюбие. И если это совмещается, тогда получается хороший результат», — сказала Тарасова в видео на YouTube-канале «ДоброFon».