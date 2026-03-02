Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от возвращения Валиевой

Камила Валиева планирует возобновить карьеру в сезоне-2026/2027.
«Это сильный очень поступок, настоящий поступок человека, который влюблен в фигурное катание и не может без этого жить. Потому что, конечно, много недосказанного, недопетого ей, потому что она может больше, чем она могла. Конечно, она уникальная спортсменка. Она умела прыгать абсолютно всё и делала это с большим успехом, потрясающе вращалась и каталась. Думаю, что она нас будет очень радовать. Верю в талант и трудолюбие. И если это совмещается, тогда получается хороший результат», — сказала Тарасова в видео на YouTube-канале «ДоброFon».
В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.
После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результат Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. Срок дисквалификации Валиевой истек 25 декабря. Она может принимать участие в официальных соревнованиях.