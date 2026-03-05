Глейхенгауз оценил недопуск фигуристов на чемпионат мира

Даниил Глейхенгауз сообщил, что такое решение со стороны Международного союза конькобежцев (ISU) не стало для него неожиданностью.
«Как воспринял новость о недопуске российских фигуристов на чемпионат мира? Об этом было известно с самого начала. Поэтому никак. Ожидания, чтобы уже что-то изменилось. В чtм логика делать исключение на Олимпиаду и не делать его на другие соревнования? Задайте этот вопрос ISU», — цитирует Глейхенгауза «Матч ТВ».
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в столице Чехии Праге с 24 по 29 марта. Российские спортсмены не были на него допущены.
Российские и белорусские фигуристы смогли принять участие только в квалификационном турнире одиночников и на самих Олимпийских играх. До остальных соревнований спортсмены не были допущены. На зимней Олимпиаде из россиян соревновались Аделия Петросян и Петр Гуменник. Петросян заняла шестое место, набрав 214,53 балла. Гуменник также стал шестым, у него в активе 271,21 балла.