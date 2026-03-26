Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Японская фигуристка побила мировой рекорд Щербаковой на ЧМ

Трехкратная чемпионка мира Каори Сакамото установила новый мировой рекорд по оценкам за компоненты в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Праге.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

25-летняя японка выиграла короткую программу, получив за нее от судей 79,31 балла. Она опередила соотечественницу Монэ Тибу (78,45) и американку Эмбер Гленн (72,65).

Сакамото получила рекордные 37,89 балла за компоненты, отражающие скольжение, связки, исполнение, композицию и интерпретацию музыки. Предыдущий рекорд принадлежал российской фигуристке Анне Щербаковой, которая за компоненты проката на командном чемпионате мира 2021 года получила 37,56 балла.

Произвольную программу на ЧМ-2026 фигуристки представят в пятницу, 27 марта.

Сакамото является четырехкратном призеркой Олимпийских игр. На Олимпиаде-2026 в Италии она стала второй в личном и командном турнирах. В женском одиночном катании она уступила золото американке Алисе Лью.

Российские фигуристы не были допущены Международным союзом конькобежцев (ISU) до участия в чемпионате мира.