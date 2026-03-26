Японская фигуристка побила мировой рекорд Щербаковой на ЧМ

25-летняя японка выиграла короткую программу, получив за нее от судей 79,31 балла. Она опередила соотечественницу Монэ Тибу (78,45) и американку Эмбер Гленн (72,65).
Сакамото получила рекордные 37,89 балла за компоненты, отражающие скольжение, связки, исполнение, композицию и интерпретацию музыки. Предыдущий рекорд принадлежал российской фигуристке Анне Щербаковой, которая за компоненты проката на командном чемпионате мира 2021 года получила 37,56 балла.
Произвольную программу на ЧМ-2026 фигуристки представят в пятницу, 27 марта.
Сакамото является четырехкратном призеркой Олимпийских игр. На Олимпиаде-2026 в Италии она стала второй в личном и командном турнирах. В женском одиночном катании она уступила золото американке Алисе Лью.
Российские фигуристы не были допущены Международным союзом конькобежцев (ISU) до участия в чемпионате мира.