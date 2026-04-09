Петросян рассказала о дискриминации в Италии из-за паспорта

«У меня остался небольшой осадок после посещения в аэропорту Dior. Я хотела себе купить сережки и колечко. Девушка просит паспорт, естественно, видит этот паспорт бордовый и говорит: “Слушайте, такая ситуация — людям из России мы не можем продать”. Думаю ладно, у нас есть товарищ из Грузии, приведу его и купим. Достает он паспорт, потом посадочный. Она говорит: “Слушайте, очень извиняюсь, но вы летите в Москву — мы вам тоже не можем продать”. В общем, да, такая ситуация была», — сказала Петросян.