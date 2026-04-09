Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петросян рассказала о дискриминации в Италии из-за паспорта

Российская фигуристка Аделия Петросян в интервью Алеко Надиряну рассказала, что ей было отказано в обслуживании в магазинах Dior и Louis Vuitton из-за российского паспорта.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

18-летняя фигуристка в нейтральном статусе выступала на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, где заняла шестое место в женском одиночном турнире.

«У меня остался небольшой осадок после посещения в аэропорту Dior. Я хотела себе купить сережки и колечко. Девушка просит паспорт, естественно, видит этот паспорт бордовый и говорит: “Слушайте, такая ситуация — людям из России мы не можем продать”. Думаю ладно, у нас есть товарищ из Грузии, приведу его и купим. Достает он паспорт, потом посадочный. Она говорит: “Слушайте, очень извиняюсь, но вы летите в Москву — мы вам тоже не можем продать”. В общем, да, такая ситуация была», — сказала Петросян.

Аделия Петросян является трехкратной чемпионой России, трехкратной победительницей финала Гран-при, а также чемпионкой и серебряным призером чемпионата России по прыжкам. Она первой в истории женского одиночного катания исполнила четверной риттбергер.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных соревнований. Для отбора на Олимпиаду ISU предостаила нейтральные статусы для четверых российских фигуристов-одиночников, при этом после окончания Игр их не допустили к участию в чемпионате мира в Праге.

