Алиса Лью и Ландо Норрис вошли в топ-100 влиятельных людей года

Американский журнал Time представил рейтинг из 100 самых влиятельных людей мира в 2026 году.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В категории «Иконы» оказалась двукратная олимпийская чемпионка Алиса Лью. На Играх-2026 в Италии она совершила прорыв, выиграв золото в женском одиночном катании с результатом 226.79 балла. Этот триумф стал для США первым в данном виде программы с 2002 года, когда победу одержала Сара Хьюз. Кроме того, Лью привела сборную США к золоту в командном турнире, опередив команды Японии и Италии.

В категорию «Новаторы» включили действующего чемпиона «Формулы-1» Ландо Норриса из «Макларена». В минувшем сезоне британский гонщик впервые завоевал титул, обойдя в финальном зачете Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и своего напарника по команде Оскара Пиастри.

Рядом с ним в этой же категории — американский спринтер Ноа Лайлс, олимпийский чемпион и многократный чемпион мира. Также в список вошли капитан женской хоккейной сборной США Хилари Найт, которая привела команду к олимпийскому золоту в Италии, и сноубордистка Хлоя Ким, завоевавшая на тех же Играх серебро в хафпайпе.

