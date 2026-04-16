Ягудин назвал Тарасову неотъемлемой частью своей жизни

Тарасовой 79 лет, она мастер спорта СССР международного класса. В 1975 году ей присвоили звание заслуженного тренера СССР. Она тренировала Ягудина, а также других олимпийских чемпионов: Ирину Роднину и Александра Зайцева, Наталью Бестемьянову и Андрея Букина, Оксану Грищук и Евгения Платова. В 2008 году Тарасова была введена в Зал славы мирового фигурного катания.