Ягудин назвал Тарасову неотъемлемой частью своей жизни

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова остаётся важной частью жизни своего воспитанника, олимпийского чемпиона 2002 года Алексея Ягудина, как он рассказал ТАСС.
Ранее агентство сообщало, что Тарасова госпитализирована из-за осложнений после ОРВИ, но ее состояние стабилизировали.
«Татьяна Анатольевна Тарасова — неотъемлемая часть моей жизни, — подчеркнул Ягудин. — Когда ей плохо, плохо и мне. Желаю ей здоровья».
Тарасовой 79 лет, она мастер спорта СССР международного класса. В 1975 году ей присвоили звание заслуженного тренера СССР. Она тренировала Ягудина, а также других олимпийских чемпионов: Ирину Роднину и Александра Зайцева, Наталью Бестемьянову и Андрея Букина, Оксану Грищук и Евгения Платова. В 2008 году Тарасова была введена в Зал славы мирового фигурного катания.