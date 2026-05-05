День в истории: 5 мая 1999 года родился известный фигурист Нейтан Чен

Уроженец семьи эмигрантов из Китая с детства совмещал учебу, строгую дисциплину и многочасовые тренировки, а в итоге превратился в спортсмена, который переписал стандарты сложности в фигурном катании.
Чен начал кататься в раннем возрасте и очень быстро выделился необычайной технической базой. Его главным оружием стали четверные прыжки, которые он выполнял сериями и с высокой стабильностью. Именно благодаря этому Нейтан сумел превратиться из перспективного юниора в лидера мирового фигурного катания. Со временем он стал чемпионом мира, чемпионом четырех континентов и одним из самых титулованных фигуристов современности.
Пик его карьеры пришелся на Олимпиаду в Пекине, где Чен выиграл золото в одиночном катании и окончательно закрепил за собой статус суперзвезды. Его выступления отличали не только сложность, но и редкое для фигуриста сочетание хладнокровия, артистизма и спортивного интеллекта. Для многих болельщиков именно он стал лицом новой эпохи, в которой техническая сложность программы вышла на первый план.
Нейтан Чен завершил карьеру в одиночном катании, оставив после себя наследие спортсмена, который изменил представление о возможностях в мужском фигурном катании. Его день рождения — хороший повод вспомнить, как далеко может зайти талант, если он подкреплен упорством, характером и умением постоянно поднимать собственную планку.