3 спортсменки, которые отказались от декрета ради соревнований

Спортсменки привыкли жертвовать многим ради результата. Но когда наступает время рожать, вопрос выбора встает особенно остро. Эти три российские чемпионки из разных видов спорта ответили на него однозначно и выбрали карьеру. О том, какой ценой им это далось, рассказываем в нашей статье.
Александра Трусова: на лед через девять дней после родов
Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова родила сына Михаила 6 августа 2025 года. И уже 15 августа — через девять дней после родов — она вышла на лед. Решение Трусовой вызвало бурную реакцию в соцсетях: одни восхищались силой духа, другие возмущались, считая это безответственным шагом по отношению к себе и ребенку.
Однако сама спортсменка признавалась, что адаптироваться к режиму малыша сложно, но она настроена на продолжение карьеры. Еще во время беременности Трусова не прекращала активных тренировок, что помогло ей сохранить форму. Первое после родов выступление было запланировано на 1 ноября в рамках собственного ледового шоу, которое она создает вместе с мужем Макаром Игнатовым.
Анна Богалий-Титовец: полтора месяца — и серебро чемпионата мира
Олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий-Титовец установила свой рекорд еще в 2009 году. Ее декретный отпуск длился всего полтора месяца, поскольку она не прекращала заниматься спортом до самых родов.
И результат не заставил себя ждать. Уже летом того же года Богалий-Титовец выиграла серебряную медаль в смешанной эстафете на чемпионате мира в Оберхофе. Биатлонистка признавалась, что поддержка семьи, тренеров и даже руководства Новосибирской области, которое пошло ей навстречу в финансовых вопросах, сыграли огромную роль в столь стремительном возвращении. Кстати, за время беременности Анна набрала 11 килограммов, но сразу после родов ушли девять из них. А два оставшихся, по словам спортсменки, исчезли после первых бессонных ночей.
Наталья Терентьева: тренировалась до последнего
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева (в девичестве Непряева) стала мамой в августе 2024 года. Но, как и в случае с Богалий-Титовец, ее путь в декрет был не перерывом, а лишь корректировкой режима. Она не набрала вес во время беременности, тренировалась и старалась поддерживать форму даже на последнем триместре.
Главным итогом столь упорной работы стала победа в лыжной «Гонке Легкова» в феврале 2025 года, где она опередила соперниц на дистанции 10 км. Лыжница также не скрывает, что успешно совмещать роль профессиональной спортсменки и мамы ей помогают бабушки. Без них так быстро вернуться на лыжню она бы вряд ли смогла.
Каждая из этих трех женщин показали миру, что чемпионками становятся не только на арене, но и в умении находить баланс между главными ролями в жизни.
Автор: Виктория Фурсова.