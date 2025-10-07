Как набрать вес: 7 эффективных и быстрых способов

ИМТ ниже 18,5 обычно указывает на недостаточный вес. Но ИМТ не всегда точно отражает состояние здоровья, особенно у спортсменов с развитой мускулатурой, так как он не различает вес, происходящий от мышц, и вес от жировой ткани. Для более точной оценки состава тела рекомендуется использовать другие методы диагностики.