Профицит калорий: как грамотно нарастить мышцы

Профицит калорий — это избыток энергии, который создает условия для роста мышц. Но если просто есть больше обычного, лишние калории легко превратятся в жировую ткань. Поэтому важно сначала рассчитать свою суточную норму, добавить к ней умеренный процент и следить за динамикой веса и объемов. Ниже разберем, как сделать это без лишнего набора жира.