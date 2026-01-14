Питание для набора мышечной массы: как есть так, чтобы мышцы действительно росли

Создание мышц очень энергозатратно для нашего организма. Поэтому он не станет делать этого в условиях дефицита. Чтобы мышцы начали расти, нужно дать телу немного больше энергии, чем оно тратит. На практике профицит обычно находится в диапазоне 5−15%: у новичков и худых людей он может быть выше, у тренированных — ближе к нижней границе.