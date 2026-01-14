Питание для набора мышечной массы: как есть так, чтобы мышцы действительно росли

Питание для набора массы — это не про «есть все подряд и побольше». Чтобы нарастить рельеф, важно выстроить рацион так, чтобы он помогал росту мышц, а не набору лишнего жира. Калории, белок, баланс БЖУ, качество продуктов — все имеет значение. Как собрать питание правильно и без лишних заморочек, рассказываем в статье.
Коротко по сути:
- питание для набора массы строится на небольшом профиците калорий и адекватном количестве белка;
- спортпит — вспомогательный инструмент, а не основа рациона;
- режим питания подбирается индивидуально: кому-то удобнее три плотных приема пищи, кому-то — четыре-пять;
- недельный план питания упрощает контроль КБЖУ и предотвращает срывы;
- без силовой нагрузки полноценный рост мышц невозможен — питание работает только в связке с тренировками.
Основные принципы питания для набора мышечной массы
Когда человек начинает задумываться о наборе мышечной массы, первыми на ум приходят тренировки: сколько подходов делать, какие упражнения выбрать, когда увеличивать веса. Тренировки запускают рост, но именно питание определяет, будет ли у организма ресурс для восстановления и гипертрофии.
Что важно знать, рассказываем ниже.
Профицит калорий
Создание мышц очень энергозатратно для нашего организма. Поэтому он не станет делать этого в условиях дефицита. Чтобы мышцы начали расти, нужно дать телу немного больше энергии, чем оно тратит. На практике профицит обычно находится в диапазоне 5−15%: у новичков и худых людей он может быть выше, у тренированных — ближе к нижней границе.
Отслеживать динамику можно раз в 10−14 дней. Если вес растет примерно на 250−600 граммов в неделю, вы движетесь в правильном направлении. Если вес застыл — скорее всего, профицит оказался недостаточным.
Дефицит калорий может остановить прогресс. Это связано с тем, что тело в первую очередь думает о поддержании жизненно важных функций, а не о строительстве новой мышечной ткани. Подробнее о нормах калорий расскажем ниже.
Достаточный белок
Если говорить совсем простым языком, мышцы растут потому, что каждое упражнение создает микроповреждения волокон, а белок потом эти повреждения заполняет новыми тканями. Чем точнее подобрана норма белка, тем эффективнее идет восстановление и синтез новых мышечных волокон.
Оптимальный диапазон для большинства — 1,6−2,2 грамма белка на килограмм веса.
Часто указывают, что мужчинам нужна верхняя граница, а женщинам — средние значения, однако пол — лишь косвенный фактор. Реальные потребности больше зависят от массы тела, процента жира и объема силовой нагрузки. При высокой интенсивности тренировок потребность в белке растет у всех.
Роль углеводов
Недостаток углеводов чаще всего приводит к тому, что тренировки становятся вялыми, силовые показатели стоят на месте, а восстановление затягивается. Все потому, что мышцы не получают достаточного количества гликогена — того самого топлива, которое используется при силовых нагрузках. В итоге человек начинает выкручиваться за счет других систем, быстрее устает, а интенсивность падает.
Оптимальное количество углеводов зависит от нагрузки. В среднем большинству людей подходит диапазон примерно 3−5 г на килограмм веса в спокойные дни и 4−7 г/кг при интенсивных тренировках.
Нижняя граница обычно подходит людям с небольшим объемом тренировок и лишним весом, а верхняя — сухим, часто тренирующимся атлетам.
Жиры и гормоны
Жиров часто боятся и пытаются свести к минимуму, особенно когда речь идет о наборе мышечной массы. Но слишком низкое содержание жиров может ухудшать самочувствие и вносить вклад в снижение гормонального фона, что косвенно мешает прогрессу и восстановлению.
Оптимальный диапазон жиров для набора мышечной массы обычно находится в пределах 0,8−1,2 г на килограмм веса у мужчин и 1,0−1,4 г/кг у женщин. Но, как и с белком, ключевую роль играют масса тела, процент жира и объем нагрузки, а не только пол.
Качество продуктов
Когда речь заходит о наборе массы, у многих появляется искушение: «раз мне нужен профицит, значит могу есть все подряд, лишь бы калорийно». Это самая простая ловушка, в которую попадают новички. Пицца, бургеры, сладости действительно дают избыток энергии, но такой рацион не обеспечивает организм нужным количеством микронутриентов и ухудшает восстановление.
Мышцам нужны не просто калории. Минимально обработанная еда дает телу все: аминокислоты, минералы, витамины, антиоксиданты, полезные жирные кислоты. Когда тело получает такой состав, оно легче восстанавливается, меньше задерживает воду, быстрее возвращает энергию после тренировки.
Примеры источников:
- Белки: куриная грудка, индейка, говядина, яйца, рыба, творог, йогурт, протеин.
- Углеводы: овсянка, гречка, бурый рис, макароны из твердых сортов, картофель, цельнозерновой хлеб, фрукты.
- Жиры: оливковое и льняное масло, орехи, авокадо, сливочное масло, жирная рыба.
Как составить правильный рацион для набора массы
Набирать массу гораздо проще, когда в питании есть система. Ее можно выстроить без сложных схем и таблиц.
1. Определите свою отправную точку. Взвесьтесь, оцените примерный процент жира, вспомните, насколько активен у вас день.
2. Посчитайте свою норму калорий. Используйте формулу Миффлина—Сан-Жеора или онлайн-калькуляторы и умножьте результат на коэффициент активности. Подробно о нормах калорий писали здесь.
3. Разложите КБЖУ под свои цели. Начните с белка, затем рассчитайте жиры (не ниже ~0,8 г/кг), а оставшиеся калории распределите на углеводы.
4. Решите, нужно ли вам спортивное питание. Протеиновый порошок помогает добрать белок, а гейнер может быть удобным инструментом для тех, кому сложно набрать калории. Однако предпочтительнее сначала выстраивать рацион из обычной еды, чтобы контролировать насыщение и качество нутриентов.
5. Запланируйте меню и корректируйте по результату. Составьте примерное меню хотя бы на несколько дней вперед и смотрите, как реагирует вес и самочувствие.
План питания на неделю для набора мышечной массы
Ниже примерное меню, рассчитанное на 2200−2600 ккал в день и пять приемов пищи.
Пример рассчитан на человека с небольшой массой тела или низкой активностью. Для большинства мужчин, занимающихся силовыми тренировками, калорийность будет начинаться от 2800−3000 ккал и выше. Используйте этот план как шаблон, обязательно пересчитывая под свою массу тела, уровень активности и цель.
Понедельник:
- овсянка с ягодами и орехами, порция творога;
- банан + протеиновый коктейль;
- гречка, куриная грудка, овощи;
- йогурт + мед;
- лосось, овощи на пару, киноа.
Вторник:
- омлет из 3 яиц, цельнозерновые тосты;
- горсть орехов;
- рис, запеченная индейка, свежий салат;
- творог с фруктами;
- говядина, запеченный картофель, брокколи.
Среда:
- рисовая каша + сырники;
- яблоко + орехи;
- паста из твердых сортов + тунец;
- протеиновый коктейль + банан;
- куриная грудка, гречка, овощи.
Четверг:
- овсяноблин с творогом;
- йогурт;
- запеченная рыба, рис, салат из свежих овощей;
- протеин + финики;
- омлет с овощами и авокадо.
Пятница:
- гречка + вареные яйца;
- смузи с творогом;
- индейка, картофель, зелень;
- орехи + сухофрукты;
- лосось, киноа, овощи.
Суббота:
- овсянка с орехами и яблоком;
- протеиновый коктейль;
- паста + куриная грудка;
- творог + мед;
- говядина + овощи.
Воскресенье:
- творог с фруктами;
- бутерброд с индейкой (цельнозерновый хлеб);
- рыба + рис + овощи;
- горсть орехов;
- куриная грудка, тушеные овощи.
Для того чтобы мышцы действительно росли, одного тренажерного зала недостаточно — важна целая система, в центре которой стоит питание. Рацион для набора мышечной массы должен быть продуманным и гибким, а составлять его лучше с учетом своих индивидуальных особенностей.
Вопросы и ответы
Отвечаем на несколько популярных вопросов от новичков.
Когда появятся первые результаты?
Если питание и тренировки выстроены правильно, первые заметные изменения обычно проявляются спустя три-пять недель.
Можно ли набрать массу без тренажерного зала?
Набрать немного — да, но полноценного роста мышц без силовой нагрузки не будет. В отсутствие тренировок лишняя энергия в основном откладывается в виде жира.
Что делать, если растет в основном жир, а не мышцы?
Стоит пересмотреть свой план: слегка уменьшить профицит калорий, увеличить долю белка, добавить активности и проверить, соответствует ли тренировка цели набора мышц. Иногда достаточно корректировки на 10−15%, чтобы прогресс снова пошел в нужную сторону.
Подходит ли протеин девушкам?
Да, это обычный источник белка, ничем принципиально не отличающийся от творога или мяса. Он помогает закрывать норму БЖУ и не влияет на гормональный фон.
