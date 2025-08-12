Ричмонд
Как считать калории в еде: чтобы худеть без вреда для здоровья

Подсчет энергетической ценности продуктов — привычный инструмент для спортсменов и тех, кто хочет лучше понимать свой рацион. Разобраться, как считать калории в еде, проще, чем кажется.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Женщина ведет подсчет калорий в еде
Понимание калорийности продуктов помогает осознать, сколько калорий вы потребляете на самом деле, и избежать перееданияИсточник: Freepik

В основе метода — знание того, сколько энергии мы получаем из каждого продукта и сколько тратим в течение дня. Чтобы понять, как считать калории правильно, нужно учитывать не только цифры на упаковке, но и способ приготовления еды, а также особенности своего организма. В этой статье разберем, зачем это нужно, как не запутаться в расчетах и какие приемы помогают избежать ошибок.

Главное о том, как считать калории в еде

Перед тем как менять питание или создавать дефицит калорий, проконсультируйтесь с диетологом или врачом. Это поможет избежать недостатка питательных веществ, гормональных сбоев и других рисков.

Если у вас есть хронические заболевания (особенно при диабете, нарушениях работы щитовидной железы или заболеваниях ЖКТ), расчет калорийности должен сопровождаться наблюдением у специалиста.

Ключевые моменты, чтобы контролировать подсчет калорий:

  • определите свою суточную норму калорий (TDEE — Total Daily Energy Expenditure) с учетом уровня активности;
  • взвешивайте продукты в сыром виде — так данные будут точнее;
  • учитывайте способ приготовления — жарка, варка и запекание меняют калорийность;
  • используйте надежные базы данных и приложения с проверенными значениями;
  • не забывайте про напитки и соусы — они часто добавляют «скрытые» калории.

Правила расчета дефицита калорий при похудении на основе суточной нормы

Женщина рассчитывает расход и потребление калорий
Считая калории, вы контролируете потребление энергии, что важно для управления весомИсточник: Freepik

Чтобы снизить вес, важно тратить больше энергии, чем потребляете. Этот разрыв между получаемыми и расходуемыми калориями называется дефицитом. Но слишком сильное уменьшение калорийности рациона может замедлить обмен веществ, привести к потере мышечной массы и нехватке питательных веществ.

Оптимальный дефицит для большинства здоровых людей — 10−20% от суточной нормы (TDEE). Например, если вы расходуете 2200 ккал в день, безопасно уменьшить потребление до 1760−1980 ккал. Такой подход позволит терять примерно 0,5−1 кг в неделю — без резкого чувства голода и вреда для здоровья.

Как определить свою суточную норму калорий:

1. Определите базальный метаболизм (BMR) — это минимальное количество калорий, которое ваш организм тратит на жизненно важные процессы (дыхание, кровообращение, поддержание температуры) в состоянии полного покоя. Самый популярный и точный способ — формула Миффлина — Сан Жеора.

Для женщинДля мужчин
BMR = 10 × вес(кг) + 6.25 × рост(см) − 5 × возраст(лет) − 161BMR = 10 × вес(кг) + 6.25 × рост(см) − 5 × возраст(лет) + 5

Пример:

  • женщина 30 лет, вес 70 кг, рост 170 см;
  • BMR = 10×70 + 6.25×170 — 5×30 — 161 = 700 + 1062.5 — 150 — 161 = 1451.5 ккал.

Формула Миффлина — Сан Жеора — одна из наиболее точных формул для оценки BMR, но:

  • при гормональных нарушениях (например, гипотиреозе) расчеты могут быть неточными;

  • спортсменам и людям с высокой мышечной массой нужна корректировка.

Лучший вариант: использовать формулу как ориентир, но корректировать норму вместе со специалистом, исходя из самочувствия и динамики.

2. Умножьте BMR на коэффициент активности (от 1,2 для малоподвижного образа жизни до 1,9 для очень активного), чтобы получить суточную норму калорий (TDEE).

Уровень активности
Коэффициент

Малоподвижный образ жизни
1.2

Легкая активность (легкие тренировки 1–3 раза в неделю)
1.375

Умеренная активность (тренировки 3–5 раз в неделю)
1.55

Высокая активность (интенсивные тренировки 6–7 раз в неделю)
1.725

Очень высокая активность (физический труд или тренировки два раза в день)
1.9

Пример для той же женщины с умеренной активностью:

TDEE = 1451.5×1.55 = 2249.8 ккал

3. Сократите получившееся число на 10−20%, чтобы создать дефицит.

Для примера:

  • 10% дефицит: 2249.8×0.9 = 2024.8 ккал;
  • 20% дефицит: 2249.8×0.8 = 1799.8 ккал.

Дефицит калорий более 25% увеличивает риск снижения уровня лептина — гормона, контролирующего аппетит. Это делает поддержание диеты значительно сложнее.

К тому же организм может переходить в режим экономии энергии: обмен веществ замедляется, и вес перестает снижаться даже при строгой диете.

4. Помните, что подсчет калорий может навредить:

  • при расстройствах пищевого поведения (РПП) — может усугубить состояние;
  • при беременности и лактации — требуется особый подход к питанию;
  • при заболеваниях почек, печени или сердца — дефицит калорий или белка должен контролироваться врачом.

Альтернатива: если подсчет калорий не подходит вам или вызывает стресс, попробуйте метод «тарелки» (½ — овощи, ¼ — белок, ¼ — углеводы) или обратитесь к нутрициологу за персонализированными рекомендациями.

Что влияет на калорийность пищи

Калорийность продукта — это не только цифра из таблицы. На нее влияет множество факторов, и игнорирование этих нюансов приводит к ошибкам в подсчетах.

Основные влияющие факторы:

  • сорт и зрелость продукта — спелые бананы содержат больше сахара, чем зеленые, а значит, калорийность выше;
  • метод приготовления — варка может немного снижать энергетическую ценность овощей за счет потери части углеводов, а жарка на масле ее увеличивает;
  • содержание воды — после запекания или сушки продукт теряет влагу, но калории остаются, поэтому на 100 г вес становится более «плотным» по калорийности;
  • добавленные ингредиенты — сахар, масло, соусы и панировка способны увеличить энергетическую ценность блюда в полтора — два раза;
  • обработка и измельчение — пюре или смузи быстрее усваиваются, что влияет на чувство насыщения, хотя калорийность остается прежней.

Как считать калории в сырых и сухих продуктах

Частая ошибка при подсчете — путаница между сырым и готовым весом. Энергетическая ценность указывается на 100 г продукта в определенном состоянии. Если в таблице калорийности написано «макароны — 350 ккал», речь идет о сухом продукте, а не отваренном.

Во время варки крупы и макароны впитывают воду, увеличивая вес, но калории при этом не появляются и не исчезают. Например, 100 г сухих макарон (350 ккал) после варки могут весить 250−300 г, а калорийность на 100 г готового продукта снизится примерно до 115−140 ккал.

С мясом и рыбой все наоборот: при тепловой обработке они теряют воду, вес уменьшается, а калорийность на 100 г повышается. Пример: куриная грудка в сыром виде содержит около 110 ккал на 100 г, а после запекания без масла — около 165 ккал.

Как рассчитать калорийность готового блюда

Готовое блюдо, где надо рассчитать калорийность
Подсчет калорий помогает понять, какие продукты содержат больше или меньше калорий, и выбирать более питательные вариантыИсточник: Freepik.com

Если блюдо состоит из нескольких ингредиентов, алгоритм расчета зависит от того, готова ли еда или вы только приступаете к готовке.

Способ 1. Если взвешиваете ингредиенты до готовки:

1. Взвесьте каждый ингредиент в сыром/сухом виде (например, сырое мясо, сухой рис, масло).

2. Найдите их калорийность (в кулинарном, диетическом или спортивном приложении, на заводской упаковке или таблицах в интернете).

3. Сложите все калории — это общая энергетическая ценность блюда.

4. После приготовления взвесьте готовое блюдо целиком (включая воду/бульон, если есть).

5. Разделите общие калории на итоговый вес и умножьте на 100 — получите ккал на 100 г.

Пример:

  • 200 г сырой курицы (220 ккал) + 100 г сухого риса (340 ккал) + 10 г масла (90 ккал) = 650 ккал;
  • после варки блюдо весит 700 г;
  • расчет: (650 / 700) x 100 ≈ 93 ккал/100 г.

Способ 2. Если взвешиваете уже готовое блюдо:

1. Взвесьте готовое блюдо целиком. Например, у вас на тарелке 400 граммов тушеной курицы с рисом.

2. Определите состав блюда. Посмотрите, из каких ингредиентов оно состоит (например, отварная курица и вареный рис).

3. Найдите калорийность аналогичных готовых блюд в таблицах или приложениях. В кулинарных базах и диетических приложениях есть данные по готовым блюдам — например, «отварная курица с рисом» или «тушеная курица с рисом». Обычно там указана калорийность на 100 г блюда.

4. Используйте примерную калорийность на 100 г для расчета общей калорийности. Если в таблице указано, что «отварная курица с рисом» содержит примерно 120 ккал на 100 г, умножьте эту цифру на вес вашей порции и разделите на 100:

  • общая калорийность = 120×400/100 = 480 ккал

В кулинарных приложениях часто указывают «калорийность на порцию», но без точного веса порции этот показатель малоинформативен. Именно поэтому спортсмены и диетологи всегда считают на 100 г — это универсальная метрика.

Если у вас нет возможности взвешивать продукты (например, в гостях или кафе), ориентируйтесь на примерные порции:

  • кулак ≈ 120−150 г гарнира;
  • ладонь ≈ 100−120 г мяса.

Таблица калорийности продуктов на 100 граммов

Подсчет калорий проще, когда нужная информация всегда под рукой. Ниже приведены усредненные значения калорийности на 100 г для популярных продуктов — их можно использовать в повседневных расчетах.

Как пользоваться таблицей:

  • значения ориентировочные — для точного подсчета проверяйте этикетку;
  • указана калорийность в сыром или сухом виде, если не сказано иное;
  • для готовых блюд цифры будут другими — они зависят от способа приготовления и добавленных ингредиентов.

Крупы и макароны (сухие)

В этой категории калорийность всегда указывается для сухого продукта. После варки вес увеличивается, а калорийность на 100 г снижается.

ПродуктКалорийность, ккал
Гречка ядрица329
Овсяные хлопья345
Рис белый344
Рис бурый337
Пшено348
Макароны из пшеницы твердых сортов350

Хлеб и мучные изделия

Калорийность хлеба зависит от сорта муки и содержания жиров и сахара. Сдоба и печенье всегда более калорийны, чем обычный хлеб.

ПродуктКалорийность, ккал
Хлеб ржаной
200

Хлеб пшеничный
242

Лаваш тонкий
236

Булочка сдобная
339

Крекеры
430

Мясо и птица (сырые)

Для подсчета калорийности мясо взвешивают в сыром виде. При готовке вес уменьшается за счет потери влаги.

Продукт
Калорийность, ккал

Куриная грудка без кожи
110

Куриное бедро без кожи
145

Говядина постная
187

Печень говяжья
127

Индейка филе
104

Рыба и морепродукты (сырые)

Рыба и морепродукты отличаются по жирности: чем больше жира, тем выше калорийность.

Продукт
Калорийность, ккал

Лосось
206

Треска
82

Скумбрия
189

Креветки
99

Мидии
86

Молочные продукты

Значения зависят от жирности продукта. Для точного расчета всегда смотрите данные на упаковке.

Продукт
Калорийность, ккал

Молоко 2,5 %
53
Йогурт натуральный 3,2 %
60
Творог 5 %
121
Сыр твердый
350
Сметана 15 %
162

Овощи (сырые)

Овощи низкокалорийны, но при приготовлении с маслом их энергетическая ценность заметно увеличивается.

Продукт
Калорийность, ккал

Картофель
77
Морковь
41
Томаты
20
Огурцы
15
Брокколи
34

Фрукты и ягоды (сырые)

Калорийность фруктов зависит от сорта и степени зрелости — спелые обычно содержат больше сахаров.

Продукт
Калорийность, ккал

Яблоки
47
Бананы
96
Виноград
69
Клубника
41
Апельсины
43

Орехи и семена

Это продукты с высокой калорийностью и ценным составом. Даже небольшая горсть может дать 150−200 ккал.

Продукт
Калорийность, ккал

Миндаль
579

Грецкие орехи
654

Фундук
628

Семена подсолнечника
584

Семена тыквы
559