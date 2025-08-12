Как считать калории в еде: чтобы худеть без вреда для здоровья

В основе метода — знание того, сколько энергии мы получаем из каждого продукта и сколько тратим в течение дня. Чтобы понять, как считать калории правильно, нужно учитывать не только цифры на упаковке, но и способ приготовления еды, а также особенности своего организма. В этой статье разберем, зачем это нужно, как не запутаться в расчетах и какие приемы помогают избежать ошибок.