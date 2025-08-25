Дневник питания: от хаотичных перекусов к сбалансированному рациону

Это инструмент, который помогает не просто записывать, что и когда вы едите, но и анализировать привычки, контролировать калорийность и баланс нутриентов. Дневник питания может стать полезным как для снижения или набора веса, так и для стабилизации здоровья при хронических заболеваниях, где важен рацион. Расскажем, как вести записи и дадим пример удобных приложений.