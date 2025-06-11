Эндоморф: как жить с медленным метаболизмом и не набрать лишнего

«Очень часто проблема кроется не в тарелке, а в голове и сердце, — дополняет Юлия. — Если вес не уходит даже при больших усилиях, за этим нередко стоят эмоциональные причины: непринятие себя, старые обиды, подсознательная защита. В таком случае я всегда говорю: начните с малого — с регулярных долгих прогулок. Не изматывайте себя в зале, если и так истощены, если есть инсулинорезистентость и уставшие надпочечники от постоянных выбросов гормонов стресса. Не надо сразу в зал. Лучше — к психологу, к нутрициологу, начните с заботы и любви к себе. Там и начнется настоящее изменение, без борьбы, без изнурения, но с результатом, который останется надолго».