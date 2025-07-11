Мезоморф: как не испортить то, что дала природа

Однако важно понимать: ни один человек не укладывается в рамки только одного типа. У большинства телосложение смешанное — с чертами разных соматотипов в той или иной степени. Суть не в самом «ярлыке», а в понимании, какой тип доминирует. Это помогает подстроить питание и тренировки под себя.