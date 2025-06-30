Эктоморф: что делать, если не получается набрать мышечную массу

Если вы отметили хотя бы пять — шесть совпадений — с большой долей вероятности у вас эктоморфный тип телосложения. Это не диагноз и не приговор, а всего лишь ориентир: зная особенности своего тела, гораздо проще выстроить тренировки и питание без изнурительных экспериментов.