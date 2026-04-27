Фигурист Дикиджи защитил диплом по теме четверного акселя

Российский фигурист Владислав Дикиджи успешно защитил выпускную дипломную работу.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Дипломная работа Владислава Дикиджи носит название «Техника исполнения многооборотных прыжков в фигурном катании: биомеханический анализ четверного акселя и методические рекомендации для тренировочного процесса».

Фигурист официально подтвердил квалификацию педагога по физической культуре и спорту, сообщает пресс-служба техникума при училище олимпийского резерва № 2 в Санкт-Петербурге, где обучался спортсмен.

Источник: Соцсети

Владислав Дикиджи — единственный в стране фигурист, который исполняет аксель в 4,5 оборота. На международном уровне четверной аксель исполняет олимпийский чемпион Илья Малинин из США.

Владиславу Дикиджи 21 год. Он является чемпионом России 2025 года, а также завоевал серебряную медаль на чемпионате России 2024 года и «бронзу» в финале Кубка России 2024 года.