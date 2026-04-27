«Не заслуживаешь фамилии». Сын Плющенко ответил сводному брату

Александр Плющенко прокомментировал интервью своего сводного брата Егора Ермака, сына Евгения Плющенко от первого брака, опубликовав обращение в социальных сетях.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Ранее Егор Ермак дал интервью, в котором рассказал об отношениях с Плющенко, признался, что не хочет называть его отцом, и упрекнул, что тот не участвовал в его жизни.

Александр Плющенко-младший заявил, что в интервью Ермак не рассказал ряд деталей, связанных с поддержкой со стороны его семьи. Также он подчеркнул, что сам с братом Арсением зарабатывает с раннего возраста, участвуя в ледовых шоу, и знает цену деньгам. В связи с этим он упрекнул Ермака в том, что тот, по его словам, регулярно обращался к отцу с просьбами о финансовой помощи и связывался с ним преимущественно из-за денег.

«Мне просто даже интересно, почему ж ты клянчишь-то деньги у папы. Ты клянчишь в 19 лет или сколько там тебе… А ты сам-то не пробовал заработать? Тебя то выгоняли, то ты сам уходишь. Ты сам-то деньги не пробовал заработать?» — сказал Плющенко-младший.

«Я посмотрел твое интервью. Больше не могу тебя называть братом. Слушай, и хорошо, что ты Ермак! Ты не заслуживаешь фамилии Плющенко. Заслуживают фамилии Плющенко только те, кто действительно Плющенко. А ты — Ермак», — добавил сын экс-фигуриста.

Евгений Плющенко выиграл две золотые медали Олимпийских игр, три чемпионата мира, семь чемпионатов Европы и десять чемпионатов России. В апреле 2017 года он открыл академию фигурного катания «Ангелы Плющенко».