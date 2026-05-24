Петр Гуменник поделился впечатлениями от Олимпиады-2026

Российский фигурист Петр Гуменник дал интервью журналу «Мир фигурного катания», в котором рассказал о своих впечатлениях от зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии.

Источник: AP 2024

Российский фигурист Пётр Гуменник рассказал о своих впечатлениях от участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. В феврале спортсмен занял шестое место в соревнованиях мужчин-одиночников на Олимпиаде-2026.

«Оказалось, что все не так страшно и безумно интересно. Уникальный шанс выступить на Олимпиаде выпадает далеко не всем, и им нужно правильно воспользоваться. Понял еще одну важную вещь: олимпийский турнир — это не русская рулетка, и, отправляясь на него, нужно до блеска отшлифовать свои программы и быть на сто процентов уверенным в себе. Нужно сделать так, чтобы твою судьбу определяла не цепочка случайностей, а настрой и концентрация. Теперь Олимпиада не кажется мне загадкой», — заявил Гуменник в интервью журналу «Мир фигурного катания».

