Петр Гуменник поделился впечатлениями от Олимпиады-2026

«Оказалось, что все не так страшно и безумно интересно. Уникальный шанс выступить на Олимпиаде выпадает далеко не всем, и им нужно правильно воспользоваться. Понял еще одну важную вещь: олимпийский турнир — это не русская рулетка, и, отправляясь на него, нужно до блеска отшлифовать свои программы и быть на сто процентов уверенным в себе. Нужно сделать так, чтобы твою судьбу определяла не цепочка случайностей, а настрой и концентрация. Теперь Олимпиада не кажется мне загадкой», — заявил Гуменник в интервью журналу «Мир фигурного катания».