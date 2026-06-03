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Американская фигуристка: я хотела быть Медведевой

Серебряный призер чемпионата мира, американская фигуристка призналась, что ее кумер — Евгения Медведева.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Американская фигуристка Изабо Левито призналась, что её кумиром является россиянка Евгения Медведева, сообщает Toast to Milan.

«Когда я росла, я всегда следила за прокатами Евгении. Я не просто обожала её, я хотела быть ею. И с тех пор это стало моей целью», — сказала Левито.

Помимо двух золотых медалей чемпионатов мира, в коллекции Евгении Медведевой есть золото чемпионата Европы, она дважды становилась серебряным призером Олимпийских игр. Также фигуристка завоевала бронзу на чемпионате мира и один раз получила серебряную награду на чемпионате Европы. Последнее выступление Медведевой состоялось в декабре 2019 года, а в апреле 2023 года она объявила о завершении спортивной карьеры.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года утвердил нейтральный статус для четверых одиночников (основных и запасных): Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не разрешил участие в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российским танцевальным дуэтам и спортивным парам. Основными кандидатами от России считались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

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