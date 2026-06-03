Американская фигуристка: я хотела быть Медведевой

Помимо двух золотых медалей чемпионатов мира, в коллекции Евгении Медведевой есть золото чемпионата Европы, она дважды становилась серебряным призером Олимпийских игр. Также фигуристка завоевала бронзу на чемпионате мира и один раз получила серебряную награду на чемпионате Европы. Последнее выступление Медведевой состоялось в декабре 2019 года, а в апреле 2023 года она объявила о завершении спортивной карьеры.