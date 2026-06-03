Туктамышева назвала лучших фигуристов России по качествам

Российская фигуристка и чемпионка мира Елизавета Туктамышева выделила лучших отечественных спортсменов по разным качествам.
«Восприимчивость к новой информации и желание отточить все свои детали до стопроцентного исполнения — я бы взяла Женю [Семененко] и Петю [Гуменника]. Техника мне нравится у Влада Дикиджи. Он очень “тонкий”, очень четко все исполняет.
Скольжение… Мне нравится, как катается Соня Муравьева, когда она уверена в этом, у нее может прекрасно все получаться — и в артистизме, и в коньке. Вращения хорошие, самые лучшие у Камилы Валиевой. Ее скорость, ее гибкость — это ее большой плюс«, — рассказала Туктамышева в интервью ютуб-каналу “Подкаст Хореографа”.
В ноябре 2025 года Елизавета Туктамышева объявила о завершении карьеры фигуристки и начала работать тренером. Позже, в декабре 2025 года, она выступила с прощальным показательным номером на чемпионате России в Санкт-Петербурге.