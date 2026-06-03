Туктамышева назвала лучших фигуристов России по качествам

Скольжение… Мне нравится, как катается Соня Муравьева, когда она уверена в этом, у нее может прекрасно все получаться — и в артистизме, и в коньке. Вращения хорошие, самые лучшие у Камилы Валиевой. Ее скорость, ее гибкость — это ее большой плюс«, — рассказала Туктамышева в интервью ютуб-каналу “Подкаст Хореографа”.