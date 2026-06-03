Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туктамышева назвала лучших фигуристов России по качествам

Елизавета Туктамышева официально объявила о завершении спортивной карьеры 24 ноября 2025 года.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российская фигуристка и чемпионка мира Елизавета Туктамышева выделила лучших отечественных спортсменов по разным качествам.

«Восприимчивость к новой информации и желание отточить все свои детали до стопроцентного исполнения — я бы взяла Женю [Семененко] и Петю [Гуменника]. Техника мне нравится у Влада Дикиджи. Он очень “тонкий”, очень четко все исполняет.

Скольжение… Мне нравится, как катается Соня Муравьева, когда она уверена в этом, у нее может прекрасно все получаться — и в артистизме, и в коньке. Вращения хорошие, самые лучшие у Камилы Валиевой. Ее скорость, ее гибкость — это ее большой плюс«, — рассказала Туктамышева в интервью ютуб-каналу “Подкаст Хореографа”.

В ноябре 2025 года Елизавета Туктамышева объявила о завершении карьеры фигуристки и начала работать тренером. Позже, в декабре 2025 года, она выступила с прощальным показательным номером на чемпионате России в Санкт-Петербурге.