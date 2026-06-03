Доходы и траты Евгении Медведевой: куда уходят деньги чемпионки

История Евгении Медведевой хорошо показывает, как в фигурном катании меняются доходы после больших побед. До популярности спорт чаще требует вложений от семьи, а после медалей и узнаваемости появляются рекламные контракты, ледовые шоу, съемки, собственные проекты и работа в медиа. Сама фигуристка говорит, что ее нынешний заработок не свалился с неба: личный бренд пришлось развивать так же упорно, как когда-то прыжки и программы на льду.