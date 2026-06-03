Доходы и траты Евгении Медведевой: куда уходят деньги чемпионки

История Евгении Медведевой хорошо показывает, как в фигурном катании меняются доходы после больших побед. До популярности спорт чаще требует вложений от семьи, а после медалей и узнаваемости появляются рекламные контракты, ледовые шоу, съемки, собственные проекты и работа в медиа. Сама фигуристка говорит, что ее нынешний заработок не свалился с неба: личный бренд пришлось развивать так же упорно, как когда-то прыжки и программы на льду.
От первых коньков до рекламных миллионов
Евгения Медведева не скрывает, что в детстве семья жила довольно скромно. Она росла без отца, ее мама работала сразу на нескольких работах, чтобы оплачивать тренировки, экипировку и поездки на соревнования. Поэтому ценность денег будущая чемпионка поняла очень рано.
Свой первый серьезный «заработок» фигуристка получила примерно в 11 лет, когда попала в сборную Москвы. Тогда ей впервые бесплатно выдали коньки, лезвия, спортивную форму и другую экипировку. По словам Медведевой, это произвело огромное впечатление: до этого все расходы полностью лежали на семье.
Первый настоящий рекламный контракт появился уже в 16 лет. Медведева стала лицом Pantene: ролики показывали по телевидению, а ее фотографии размещали на продукции бренда. Финансами тогда распоряжалась мама спортсменки и решила не тратить гонорар сразу, а положить деньги на вклад.
Настоящий прорыв произошел после Олимпиады 2018 года. Евгения признается, что именно этот период сделал ее узнаваемой далеко за пределами фигурного катания. Рекламные предложения начали приносить десятки миллионов рублей, а уровень доходов вырос настолько, что, по ее собственному сравнению, прежние «три рубля» превратились в «сорок». Именно олимпийские успехи стали для переломным моментом, после которого спортивная карьера начала работать еще и как мощный личный бренд.
На чем Евгения зарабатывает сегодня
Сегодня доходы Евгении Медведевой не ограничиваются фигурным катанием. Хотя она продолжает участвовать в ледовых шоу и создавать собственные постановки, значительную часть заработка приносят медийные проекты и рекламные контракты.
Одним из самых прибыльных проектов стало шоу-интервью «БеС комментариев», где спортсменка общается со звездами спорта, музыки и шоу-бизнеса. По словам Медведевой, в каждом выпуске обычно присутствуют рекламные интеграции, которые становятся одним из источников дохода. Кроме того, ее регулярно приглашают в качестве ведущей, спикера и участницы различных мероприятий.
Отдельную часть заработка составляют рекламные кампании и сотрудничество с брендами. Фигуристка признается, что после Олимпиады сознательно развивала личный бренд и хотела, чтобы имя Евгении Медведевой ассоциировалось не только со спортом, но и с медийной сферой. Это дало свои результаты: узнаваемость принесла новые контракты и возможности далеко за пределами ледовой арены.
Сейчас Евгения Медведева совмещает сразу несколько направлений: шоу, съемки, рекламу, собственные проекты и публичные выступления. По ее словам, именно контрактные обязательства и рекламные сотрудничества приносят ей больше всего денег.
На что уходят деньги и какие ошибки она совершала
После появления серьезных заработков Медведева не стала скупать дорогие вещи или коллекционировать люксовые сумки. По ее словам, многие годы главной задачей было улучшение жизни семьи. Деньги уходили на новую квартиру, автомобиль, хорошую еду, одежду для мамы и бабушки и другие бытовые вещи, которые раньше приходилось откладывать на потом.
Сейчас фигуристка признается, что больше всего тратит на еду. Она предпочитает качественные продукты, часто заказывает фермерскую продукцию, любит хорошие рестораны и не скрывает, что регулярно пользуется такси. Среди гастрономических слабостей у чемпионки есть и вполне обычные вещи — например, сухарики с беконом, которые даже попали в ее райдер для съемок.
Без финансовых ошибок тоже не обошлось. В какой-то период Медведева увлеклась дорогими брендами и старалась носить только люксовую одежду. Этот этап длился около года, после чего интерес к демонстративному потреблению прошел. Самой обидной покупкой она называет белое твидовое платье стоимостью в несколько сотен тысяч рублей. Фигуристка купила его во время болезни ковидом, когда сильно похудела и готовилась к съемке. Позже вес вернулся, а дорогое платье стало мало.
Самый неприятный финансовый урок оказался связан не с покупками, а с доверием к людям. По словам Медведевой, однажды она дала в долг 800 тысяч рублей знакомым и так и не получила деньги обратно. После этой истории фигуристка перестала одалживать деньги даже близким людям. Исключение она готова сделать только в действительно тяжелых жизненных ситуациях, когда речь идет не о займе, а о помощи.