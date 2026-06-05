Шайдоров: Вопрос с зарплатой закрыт — мне все выплатили

«Вопрос с зарплатой закрыт — действительно, мне все выплатили, с этим никаких проблем нет.



Как и обещал, эти деньги я передал деткам. Решил подарить сертификаты в магазин спортивной экипировки для фигуристов. Считаю своей миссией поддерживать юных спортсменов в Казахстане, поэтому, по мере возможностей, буду делать это и дальше.



Сейчас уже лечу в США. После этого сезона я понял: надо продолжать учиться — и я готов к новому опыту и знаниям. Посоветовавшись со своей командой, я решил поехать за консультациями к Рафаэлю Владимировичу Арутюняну. Очень благодарен ему за такую возможность.



Еще в планах — поработать с хореографом Ше-Линн Бурн, она поставит мне программу к новому сезону. Так что июнь будет у меня очень насыщенным, буду стараться по максимуму использовать каждую минуту этой поездки», — приводит слова Шайдорова телеграм-канал «Всем лутц!».