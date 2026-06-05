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Шайдоров: Вопрос с зарплатой закрыт — мне все выплатили

Олимпийскому чемпиону не выплачивали зарплату на протяжении пяти месяцев.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Михаил Шайдоров сообщил, что вопрос с выплатой заработной платы решен. Кроме того, казахстанский фигурист рассказал о предстоящей поездке в США, где проведет сборы под руководством Рафаэля Арутюняна.

Ранее Шайдоров заявлял, что после триумфа на Олимпийских играх в Милане ему перестали выплачивать зарплату. Позже в Министерстве спорта Казахстана сообщили, что все вопросы, связанные с контрактом спортсмена, были урегулированы.

«Вопрос с зарплатой закрыт — действительно, мне все выплатили, с этим никаких проблем нет.

Как и обещал, эти деньги я передал деткам. Решил подарить сертификаты в магазин спортивной экипировки для фигуристов. Считаю своей миссией поддерживать юных спортсменов в Казахстане, поэтому, по мере возможностей, буду делать это и дальше.

Сейчас уже лечу в США. После этого сезона я понял: надо продолжать учиться — и я готов к новому опыту и знаниям. Посоветовавшись со своей командой, я решил поехать за консультациями к Рафаэлю Владимировичу Арутюняну. Очень благодарен ему за такую возможность.

Еще в планах — поработать с хореографом Ше-Линн Бурн, она поставит мне программу к новому сезону. Так что июнь будет у меня очень насыщенным, буду стараться по максимуму использовать каждую минуту этой поездки», — приводит слова Шайдорова телеграм-канал «Всем лутц!».