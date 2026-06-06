Евгения Медведева раскрыла дату своей свадьбы

«Мы постараемся сделать свадьбу чем-то средним между масштабным и камерным. Я поняла, что мне нравится выступать перед живой аудиторией, что мне нравится формат лекций. Я бы хотела бы больше живого взаимодействия. Хотелось бы с Эльдаром поработать, но у нас разные сферы деятельности. Но если я в каком-то амплуа ему пригожусь, то с удовольствием. Мой девиз по жизни теперь: “Если не можешь сделать что-то хорошо — осмелься и сделай плохо”», — добавила спортсменка.