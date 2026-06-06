Евгения Медведева раскрыла дату своей свадьбы

В ноябре Медведева опубликовала в социальных сетях видео, запечатлевшее момент, когда Гайнутдинов сделал ей предложение. К тому времени пара состояла в романтических отношениях в течение года. В 2024 году они совместно участвовали в проекте «Звёздные танцы» на телеканале ТНТ. В начале июля того же года фигуристка и танцовщик разместили в соцсетях романтическую фотосессию, тем самым фактически подтвердив свои отношения.
«Наше любимое число — 29 (июня — ред.). Лето», — сказала Медведева в эфире Муз-ТВ.
«Мы постараемся сделать свадьбу чем-то средним между масштабным и камерным. Я поняла, что мне нравится выступать перед живой аудиторией, что мне нравится формат лекций. Я бы хотела бы больше живого взаимодействия. Хотелось бы с Эльдаром поработать, но у нас разные сферы деятельности. Но если я в каком-то амплуа ему пригожусь, то с удовольствием. Мой девиз по жизни теперь: “Если не можешь сделать что-то хорошо — осмелься и сделай плохо”», — добавила спортсменка.
Медведевой 26 лет. Она является двукратной чемпионкой мира, обладательницей двух серебряных медалей Олимпийских игр, двукратной победительницей чемпионатов Европы. Фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры в 2023 году, в последнее время она принимает участие в ледовых постановках.