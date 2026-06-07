Рудковская о переходе сына в Азербайджан: «Он гражданин мира»

Саша Плющенко получил до новых правил паспорт Азербайджана на пять лет, как спортивное гражданство. Почему на пять лет? Потому что, когда пять лет заканчиваются, Саша Плющенко переходит из юниоров во взрослые. Это 2031 год. Саша Плющенко не попадает на Олимпиаду 2030 года, он еще маленький. Поэтому мы ему даем шанс реализовать себя в юниорах, показать свой уровень. Если он действительно станет классным фигуристом — останется в спорте.