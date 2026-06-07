Рудковская о переходе сына в Азербайджан: «Он гражданин мира»

— Жить ваш сын где будет, в Азербайджане? Тренироваться там будет все время?
— А все вам расскажи! Везде! Мой сын — гражданин мира. Он будет тренироваться там, где у него будут на это условия, где будет правильно это сделать в тот или иной момент.
— Есть же какое-то определенное время, которое он должен находиться [в Азербайджане]. Даже больше, наверное, чем в России.
— Вы хорошо подготовлены. 180 дней. Если у него нет паспорта. А у него есть паспорт. Ему дано спортивное гражданство, у него есть паспорт Азербайджана. Вам же сказал Антон Тариэльевич Сихарулидзе, что у Саши Плющенко есть паспорт. Если бы у него не было паспорта — он бы попадал под новые правила.
Саша Плющенко получил до новых правил паспорт Азербайджана на пять лет, как спортивное гражданство. Почему на пять лет? Потому что, когда пять лет заканчиваются, Саша Плющенко переходит из юниоров во взрослые. Это 2031 год. Саша Плющенко не попадает на Олимпиаду 2030 года, он еще маленький. Поэтому мы ему даем шанс реализовать себя в юниорах, показать свой уровень. Если он действительно станет классным фигуристом — останется в спорте.
— А за Россию он сможет потом выступать в будущем, вернуться?
— Слушайте, дайте ему куда-нибудь выйти! Дайте ему сейчас хоть куда-нибудь выйти! — сказала Рудковская, отвечая на вопросы журналистов.