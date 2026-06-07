Петр Гуменник защитил диплом по распознаванию иероглифов

Российский фигурист Петр Гуменник сообщил на своей странице в Instagram* об успешной защите диплома.
«Бакалавр», — написал спортсмен на размещенном кадре.
Гуменник проходит обучение в ИТМО на факультете программной инженерии и компьютерной техники (в сфере биоинформатики и IT). Темой его дипломной работы стала «Разработка метода распознавания древнеегипетских иероглифов методом глубокого обучения».
Второе межсезонье фигурист проводит на сборах под руководством тренера Рафаэля Арутюняна. Среди воспитанников специалиста — Нэйтан Чен, Эшли Вагнер, а также он выступает в качестве тренера-консультанта американского фигуриста Ильи Малинина.
Гуменник является чемпионом России (2026), серебряным (2023) и бронзовым (2024) призером национального первенства, трехкратным победителем финала Гран-при России (2023, 2025, 2026), а также бронзовым призером этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020).
Аделия Петросян и Гуменник стали единственными российскими фигуристами, получившими допуск на Игры. Для отбора на Олимпиаду спортсмены приняли участие в квалификационном турнире в Пекине, где оба завоевали золотые медали. На Олимпийских играх Петросян и Гуменник заняли шестые места в одиночном зачете. После завершения Олимпиады российские фигуристы не были допущены к участию в чемпионате мира.
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