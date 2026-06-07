Петр Гуменник защитил диплом по распознаванию иероглифов

Аделия Петросян и Гуменник стали единственными российскими фигуристами, получившими допуск на Игры. Для отбора на Олимпиаду спортсмены приняли участие в квалификационном турнире в Пекине, где оба завоевали золотые медали. На Олимпийских играх Петросян и Гуменник заняли шестые места в одиночном зачете. После завершения Олимпиады российские фигуристы не были допущены к участию в чемпионате мира.