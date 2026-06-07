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Фигурист Федотов решил уйти от Тутберидзе, так как недоволен результатами сезона

По данным «Матч ТВ», чемпион России недоволен результатами сезона и считает, что ему уделяли мало внимания.

Источник: ФФККР

Фигурист Арсений Федотов решил уйти из тренерской группы Этери Тутберидзе, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По данным источника, спортсмен недоволен своим развитием и тем, как для него сложился прошедший сезон. Также Федотов считает, что ему уделяли мало внимания в группе Тутберидзе.

Ранее заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин заявил «Матч ТВ», что пока рано говорить о переходе Федотова в его группу.

Федотов является двукратным чемпионом России среди юниоров. В прошедшем сезоне фигурист занял второе место на первенстве страны.