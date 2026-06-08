Рудковская: сын никого не предал, получив паспорт Азербайджана

«С этого сезона мой сын будет представлять Азербайджан, и я рада, что у него появится такая возможность попробовать себя, очень интересно, что из этого получится. Хотя в реальности Саша будет представлять две страны — не только Азербайджан, но и российскую школу фигурного катания, ведь наша академия “Ангелы Плющенко” международная, там тренируются дети из 13 стран мира. Спорт — вне политики и вне границ!» — сказала Рудковская.