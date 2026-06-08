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Трансляция чемпионата России по фигурному катанию получила ТЭФИ

Программа «Горячий лед» на Первом канале стала лауреатом премии в номинации «Лучшая программа о спорте».

Источник: Чемпионат.com

Трансляция чемпионата России по фигурному катанию 2026 года в рамках цикла «Горячий лед» на Первом канале стала победителем телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Лучшая программа о спорте». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ТЭФИ.

Награду получили ведущие программы — олимпийские чемпионы Анна Щербакова и Максим Траньков.

Церемония вручения премии проходит 8 июня в Москве. ТЭФИ ежегодно присуждается за достижения в области российского телевидения.

Цикл «Горячий лед» освещает крупнейшие соревнования по фигурному катанию. Чемпионат России традиционно считается одним из главных стартов национального сезона и собирает ведущих фигуристов страны.