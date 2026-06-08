Трансляция чемпионата России по фигурному катанию получила ТЭФИ

Трансляция чемпионата России по фигурному катанию 2026 года в рамках цикла «Горячий лед» на Первом канале стала победителем телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Лучшая программа о спорте». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ТЭФИ.