Трансляция чемпионата России по фигурному катанию получила ТЭФИ

Трансляция чемпионата России по фигурному катанию 2026 года в рамках цикла «Горячий лед» на Первом канале стала победителем телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Лучшая программа о спорте». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ТЭФИ.
Награду получили ведущие программы — олимпийские чемпионы Анна Щербакова и Максим Траньков.
Церемония вручения премии проходит 8 июня в Москве. ТЭФИ ежегодно присуждается за достижения в области российского телевидения.
Цикл «Горячий лед» освещает крупнейшие соревнования по фигурному катанию. Чемпионат России традиционно считается одним из главных стартов национального сезона и собирает ведущих фигуристов страны.