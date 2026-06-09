Роднина: На Валиевой и Трусовой свет клином не сошелся

«На Валиевой и Трусовой свет клином не сошелся. Сезон ещё не начался, а уже столько шума вокруг их персон. Да, они не последние девушки в нашем фигурном катании, но очень давно не выступали. Давайте хотя бы дождемся чего-то в их исполнении, а потом будем вешать медали. Помимо них, есть и другие фигуристки», — цитирует Ирину Роднину «Советский спорт».
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию традиционно пройдут в сентябре и откроют новый соревновательный сезон. Трусова и Валиева пропустили прошлый сезон, но планируют вернуться на лед в предстоящем соревновательном сезоне.
Александра Трусова — серебряный призер Олимпиады-2022. Камила Валиева — серебряный призер чемпионата России, отбывшая четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил (срок истек в декабре 2025 года).
Ирина Роднина стала самой успешной и результативной фигуристкой в истории парного катания: трехкратной олимпийской чемпионкой (1972, 1976, 1980), десятикратной (1969—1978) чемпионкой мира, одиннадцатикратной (1969—1978, 1980) чемпионкой Европы и шестикратной (1970—1971, 1973—1975, 1977) чемпионкой СССР, в 1969—1980 годах не проиграв ни одного соревнования, в которых она участвовала с партнерами.