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ISU впервые за 134 года проведет объединенный чемпионат мира

Международный союз конькобежцев (ISU) в 2028 году впервые проведет объединенный чемпионат мира по всем дисциплинам в одном городе и в одни сроки.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Об этом на 60‑м конгрессе ISU, проходящем в испанском Тенерифе с 10 по 12 июня, заявил президент организации Ким Чжэ Ёль.

Президент ISU подчеркнул историческую значимость события:

«В 2028 году впервые за 134 года нашей истории мы проведем объединенный чемпионат мира ISU по всем дисциплинам — в один период, в две недели, в одном городе. И этим историческим городом станет Пекин. Те из вас, кто был на конгрессе 2016 года, помнят предложение об организации объединенного чемпионата. Мы все тогда подумали, что это блестящая идея».

Речь идет обо всех видах спорта под эгидой ISU: фигурном и синхронном катании, конькобежном спорте и шорт‑треке.