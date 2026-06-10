ISU впервые за 134 года проведет объединенный чемпионат мира

«В 2028 году впервые за 134 года нашей истории мы проведем объединенный чемпионат мира ISU по всем дисциплинам — в один период, в две недели, в одном городе. И этим историческим городом станет Пекин. Те из вас, кто был на конгрессе 2016 года, помнят предложение об организации объединенного чемпионата. Мы все тогда подумали, что это блестящая идея».