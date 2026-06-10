ISU впервые за 134 года проведет объединенный чемпионат мира

Об этом на 60‑м конгрессе ISU, проходящем в испанском Тенерифе с 10 по 12 июня, заявил президент организации Ким Чжэ Ёль.
Президент ISU подчеркнул историческую значимость события:
«В 2028 году впервые за 134 года нашей истории мы проведем объединенный чемпионат мира ISU по всем дисциплинам — в один период, в две недели, в одном городе. И этим историческим городом станет Пекин. Те из вас, кто был на конгрессе 2016 года, помнят предложение об организации объединенного чемпионата. Мы все тогда подумали, что это блестящая идея».
Речь идет обо всех видах спорта под эгидой ISU: фигурном и синхронном катании, конькобежном спорте и шорт‑треке.