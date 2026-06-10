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Губерниев призвал не лишать Валиеву звания ЗМС

Камила Валиева и Александра Трусова включены в расширенный запасной состав сборной России.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев выступил против идеи лишить фигуристку Камилу Валиеву звания заслуженного мастера спорта России.

Ранее сообщалось, что спортсменка сохранила почетное звание, несмотря на дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и аннулирование результатов, показанных на зимней Олимпиаде 2022 года.

«Зачем добивать спортсменку на ровном месте? Если нас допустят до международных стартов, Камила еще станет чемпионкой мира и выиграет Олимпиаду», — цитирует Губерниева Sport24.

Валиева является чемпионкой мира среди юниоров 2020 года и победительницей финала юниорской серии Гран-при сезона-2019/20. На взрослом уровне фигуристка побеждала на этапах Гран-при в Канаде и России, выигрывала турнир серии «челленджер» Finlandia Trophy, а также завоевала серебряную медаль чемпионата России в 2021 году.