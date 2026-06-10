Губерниев призвал не лишать Валиеву звания ЗМС

Валиева является чемпионкой мира среди юниоров 2020 года и победительницей финала юниорской серии Гран-при сезона-2019/20. На взрослом уровне фигуристка побеждала на этапах Гран-при в Канаде и России, выигрывала турнир серии «челленджер» Finlandia Trophy, а также завоевала серебряную медаль чемпионата России в 2021 году.