Российским фигуристкам вернули флаг

С 10 по 12 июня в испанском Тенерифе проходила выборная конференция ISU. Россиянин Александр Кибалко был избран вице-президентом организации. При этом не один из представителей РФ не сумел получить место в технических комитетах союза. Также ISU не стал рассматривать вопрос о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям под своей эгидой.