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Российским фигуристкам вернули флаг

В профилях российских фигуристок-юниорок на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) вновь появились российские триколоры.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) в персональных карточках российских юниорок появились флаги страны, сообщает Спортс. В частности, в базе ISU теперь представлены Виктория Стрельцова, Екатерина Корчажникова и Анна Докукина — они указаны под флагом страны.

С 10 по 12 июня в испанском Тенерифе проходила выборная конференция ISU. Россиянин Александр Кибалко был избран вице-президентом организации. При этом не один из представителей РФ не сумел получить место в технических комитетах союза. Также ISU не стал рассматривать вопрос о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям под своей эгидой.

Российские фигуристы не выступают на международных стартах с 2022 года. ISU в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой.

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