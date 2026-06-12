Россиянина избрали вице-президентом Международного союза конькобежцев

Участник трех Олимпиад, россиянин Александр Кибалко, был избран на должность вице-президента ISU по конькобежному спорту.
Голосование состоялось в ходе конгресса ISU, проходящего с 10 по 12 июня на Тенерифе (Испания). Кибалко получил 85 голосов делегатов, тогда как 30 участников высказались против его кандидатуры.
«Благодарю всех за доверие и поддержку, я готов работать днем и ночью. Те, кто меня знают по совместной работе, в курсе, что я могу работать по ночам», — заявил Кибалко на конгрессе.
Кибалко 52 года. С 2016 года он руководил техническим комитетом ISU по конькобежному спорту, а с 2022-го входил в состав совета ISU.
До завершения спортивной карьеры в 2006 году спортсмен участвовал в трех Олимпиадах (1998, 2002, 2006). В его активе победа на Кубке мира (2001), золотая и серебряная медали чемпионата Европы (2001), а также бронза чемпионата мира (2001).