Умер заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Виктор Кудрявцев

«Виктор Николаевич скончался после продолжительной болезни, связанной с неврологией. Он уже больше года не вставал и не говорил», — сообщил источник «РИА Новости»



Кудрявцев начал тренерскую деятельность в 1960 году. За годы работы он подготовил и сопровождал многих известных фигуристов. Среди его учеников — серебряные призёры Олимпийских игр 1972 года Людмила Смирнова и Андрей Сурайкин, бронзовый призёр Олимпиады-1984 Кира Иванова, чемпионка мира и Европы Мария Бутырская, бронзовый призёр чемпионата Европы Виктория Волчкова (Буцаева), олимпийский чемпион 1998 года Илья Кулик, серебряный призёр чемпионата Европы Игорь Пашкевич и серебряный призёр Игр-2002 Илья Авербух.



Также под руководством Кудрявцева занимались Сергей Дудаков, ныне работающий в группе Этери Тутберидзе, и Николай Морозов, впоследствии тренировавший бронзового призёра Олимпиады-2014 Дениса Тена, а также олимпийских чемпионов командного турнира Сочи-2014 Елену Ильиных и Никиту Кацалапова.