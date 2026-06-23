На чем зарабатывают Загитова, Медведева и другие звезды фигурного катания

У каждой из героинь этой статьи свой путь. Кто-то продолжает выступать в ледовых шоу, кто-то строит карьеру тренера, а кто-то монетизирует миллионы подписчиков в соцсетях. Но всех их объединяет одно: спортивное прошлое открыло им двери в мир большого бизнеса, и они научились зарабатывать на своем имени. В этой статье — пять историй о том, как бывшие чемпионки превратили свою славу в источник стабильного дохода.
Алина Загитова: миллионы на рекламе и шоу
.Алина Загитова, олимпийская чемпионка 2018 года, завершила карьеру в 2019 году, но до сих пор остается одной из самых высокооплачиваемых фигуристок России. По оценкам экспертов, стоимость одного рекламного поста в ее соцсетях, с общей аудиторией более одного миллиона подписчиков, составляет от 500 тысяч до миллиона рублей. На одной из платформ ее годовой доход оценивается примерно в 177 тысяч долларов, около 15 миллионов рублей.
Кроме того, Загитова активно участвует в ледовых шоу. За участие в проекте Татьяны Навки «Спящая красавица», она заработала около 8 миллионов рублей. Также фигуристка является лицом известных брендов одежды — годовой контракт с каждой компанией приносит ей от 7 до 14 миллионов рублей.
Александра Трусова: королева рекламных интеграций
Александра Трусова стала самой высокооплачиваемой фигуристкой по доходам от рекламных интеграций в соцсетях. Один рекламный пост стоит у нее, в среднем, от 1−1,5 миллионов рублей.
В отличие от многих коллег, Трусова не собирается завершать карьеру — в 2026 году она продолжает выступать в соревнованиях, параллельно зарабатывая на рекламе и участии в ледовых шоу. Ее спортивные достижения и яркий образ сделали ее любимицей рекламодателей, готовых платить за доступ к ее многомиллионной аудитории.
Евгения Медведева: от «трех рублей» до миллионов
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева откровенно рассказала, как изменились ее доходы после Олимпийских игр. В интервью она сравнила: если в спорте она зарабатывала условные «три рубля», то после Олимпиады — уже «сорок рублей». «Нули сильно прибавились», — призналась фигуристка.
Сегодня Медведева зарабатывает на рекламных контрактах, один пост в ее соцсетях оценивается от 300 тысяч до миллиона рублей, а также на собственном канале, который приносит ей около 2,5 миллионов рублей в месяц. Кроме того, она продолжает участвовать в ледовых шоу и работать как медийная личность.
Елизавета Худайбердиева: тренерство, ледовые шоу и медиаконтракты
Бывшая фигуристка, чемпионка России Елизавета Худайбердиева объявила о завершении карьеры в апреле 2025 года, а уже в июне стала старшим тренером юниорской сборной России по танцам на льду. В интервью она призналась, что сейчас зарабатывает больше, чем во времена спортивных достижений.
Чемпионка России активно использует любую возможность для заработка. Она работает тренером с одиночниками, трудится в сборной России, участвует в популярном проекте «Ледниковый период» (в 2026 году ее партнером стал легкоатлет Сергей Шубенков), заключает медиаконтракты и даже пробует себя в качестве модели. При этом основная часть ее официальной работы — это не только лед и общение с фигуристами, но и офис. Как старший тренер юниорской сборной, Худайбердиева занимается формированием команд, пишет отчеты, готовит семинары и распределяет фигуристов по этапам соревнований, а также ездит по группам и объясняет спортсменам новые правила, которые часто меняются.
Камила Валиева: от спорта к большим рекламным контрактам
Фигуристка Камила Валиева продолжает выступать на соревнованиях, хотя и не участвует в международных турнирах из‑за отстранения российских спортсменов. Поэтому она успешно переключила на работу в социальных сетях и модельных проектах. Ее рекламные интеграции оцениваются экспертами в сумму от 450 тысяч до 1 миллиона рублей за один пост.
При аудитории в 1,5 миллиона подписчиков, Валиева регулярно сотрудничает с крупными брендами, а также участвует в фотосессиях для глянцевых журналов. Она также пробует себя в качестве модели, демонстрируя, что жизнь после спорта может быть не менее успешной, чем сама спортивная карьера.
Героини нашей статьи превратили имя, заработанное годами тренировок, в источник дохода, который позволяет им жить в достатке и заниматься любимым делом. Их пример вдохновляет тысячи молодых спортсменок, показывая, что даже после завершения карьеры можно оставаться востребованной и успешно монетизировать свою спортивную славу.