На чем зарабатывают Загитова, Медведева и другие звезды фигурного катания

Чемпионка России активно использует любую возможность для заработка. Она работает тренером с одиночниками, трудится в сборной России, участвует в популярном проекте «Ледниковый период» (в 2026 году ее партнером стал легкоатлет Сергей Шубенков), заключает медиаконтракты и даже пробует себя в качестве модели. При этом основная часть ее официальной работы — это не только лед и общение с фигуристами, но и офис. Как старший тренер юниорской сборной, Худайбердиева занимается формированием команд, пишет отчеты, готовит семинары и распределяет фигуристов по этапам соревнований, а также ездит по группам и объясняет спортсменам новые правила, которые часто меняются.