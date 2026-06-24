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Малинин заявил, что воспоминания об Олимпийских играх останутся с ним навсегда

Американский фигурист Илья Малинин опубликовал пост, посвященный Дню Олимпизма.

Источник: РИА "Новости"

«Счастливого Дня Олимпизма. Все было наполнено множеством людей, друзей и семьи. Эти воспоминания действительно никогда не забудутся, а весь опыт — это то, чего я никогда не мог представить. Я не забуду, какие безумные моменты и впечатления произошли во время этих Игр. Кто бы мог подумать, что этот маленький ребенок в конце вырастет в такого человека», — написал Малинин в соцсетях.

Малинин является чемпионом мира в мужском одиночном катании. Фигурист известен как первый спортсмен, исполнивший четверной аксель на соревнованиях.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Соревнования состоятся с 6 по 22 февраля.