Малинин заявил, что воспоминания об Олимпийских играх останутся с ним навсегда

«Счастливого Дня Олимпизма. Все было наполнено множеством людей, друзей и семьи. Эти воспоминания действительно никогда не забудутся, а весь опыт — это то, чего я никогда не мог представить. Я не забуду, какие безумные моменты и впечатления произошли во время этих Игр. Кто бы мог подумать, что этот маленький ребенок в конце вырастет в такого человека», — написал Малинин в соцсетях.