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Чемпионка Европы по фигурному катанию Луна Хендрикс завершила карьеру

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс завершила спортивную карьеру. Об этом сообщается на странице Международного союза конькобежцев (ISU) в соцсетях.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее Луна Хендрикс не вошла в число участников серии Гран‑при ISU сезона‑2026/27.

— Луна, спасибо тебе за все, что ты дала нашему спорту. Желаем тебе всего наилучшего на следующем этапе, — говорится в сообщении ISU.

26-летняя Луна Хендрикс является чемпионкой Европы, серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира. На её счету также два серебра и бронза чемпионатов Европы. Фигуристка принимала участие в трёх Олимпийских играх: в 2018, 2022 и 2026 годах. В феврале на Играх в Италии она заняла 14-е место.

В марте 2026 года в Праге прошел чемпионат мира, который Хендрикс пропустила из-за травмы и усталости. Ее старший брат Йорик Хендрикс тоже фигурист, чемпион Бельгии. Он дважды представлял свою страну на зимних Олимпийских играх, а также на чемпионатах мира и Европы.