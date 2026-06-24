Чемпионка Европы по фигурному катанию Луна Хендрикс завершила карьеру

26-летняя Луна Хендрикс является чемпионкой Европы, серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира. На её счету также два серебра и бронза чемпионатов Европы. Фигуристка принимала участие в трёх Олимпийских играх: в 2018, 2022 и 2026 годах. В феврале на Играх в Италии она заняла 14-е место.