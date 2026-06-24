Загитова защитила диплом бакалавра в РАНХиГС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что завершила обучение в Президентской академии РАНХиГС.



В 2024 году спортсменка защитила диплом бакалавра по программе «Продюсирование и культурная политика». Позднее Загитова говорила, что планирует поступать в магистратуру. В мае фигуристка также сообщила, что успешно сдала государственный экзамен на кафедре теории и методики конькобежного спорта, фигурного катания и керлинга в Российском университете спорта ГЦОЛИФК, где училась параллельно с РАНХиГС.



«Ну что, друзья. Шесть лет моего обучения в Президентской академии подошли к завершению. Был очень трудный, тернистый путь, но могу сказать точно, что оно того стоило. Жду ваших поздравлений», — сказала Загитова в видео, опубликованном в ее телеграм-канале.