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Загитова защитила диплом бакалавра в РАНХиГС

Спортсменка училась по программе «Продюсирование и культурная политика».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что завершила обучение в Президентской академии РАНХиГС.

В 2024 году спортсменка защитила диплом бакалавра по программе «Продюсирование и культурная политика». Позднее Загитова говорила, что планирует поступать в магистратуру. В мае фигуристка также сообщила, что успешно сдала государственный экзамен на кафедре теории и методики конькобежного спорта, фигурного катания и керлинга в Российском университете спорта ГЦОЛИФК, где училась параллельно с РАНХиГС.

«Ну что, друзья. Шесть лет моего обучения в Президентской академии подошли к завершению. Был очень трудный, тернистый путь, но могу сказать точно, что оно того стоило. Жду ваших поздравлений», — сказала Загитова в видео, опубликованном в ее телеграм-канале.

Загитова является чемпионкой Олимпийских игр 2018 года. В том же сезоне она завоевала золото чемпионата Европы. Весной 2019-го фигуристка стала чемпионкой мира, а в декабре того же года объявила о паузе в спортивной карьере на неопределённый срок. Сейчас спортсменке 24 года.

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