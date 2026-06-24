Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигуристка Щербакова посетила китайское посольство

Об этом она рассказала в своих соцсетях.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала фотографии из посольства Китая.

«Тёплый приём в китайском посольстве», — написала фигуристка в своём Telegram-канале.

В июне 22-летняя Щербакова стала лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Лучшая программа о спорте». Щербакова завоевала золото на Олимпийских играх 2022 года и золото чемпионата мира 2021 года. Щербакова — первая фигуристка в истории, исполнившая два четверных лутца в одной программе, а также четверной лутц на соревнованиях среди взрослых.

Напомним, в 2022 году после завершения соревновательного сезона Анна Щербакова занялась восстановлением своего здоровья, что плавно перетекло в полное прекращение спортивной деятельности. С тех пор фигуристка катается в ледовых шоу, принимает участие в телешоу в качестве ведущей, а также занимается публичными выступлениями.