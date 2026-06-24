Фигуристка Щербакова посетила китайское посольство

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала фотографии из посольства Китая.



«Тёплый приём в китайском посольстве», — написала фигуристка в своём Telegram-канале.



В июне 22-летняя Щербакова стала лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Лучшая программа о спорте». Щербакова завоевала золото на Олимпийских играх 2022 года и золото чемпионата мира 2021 года. Щербакова — первая фигуристка в истории, исполнившая два четверных лутца в одной программе, а также четверной лутц на соревнованиях среди взрослых.