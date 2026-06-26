«Она уникальная». Тарасова поздравила Москвину с 85-летием

«Уникальная она! Просто уникальная Тамара Николаевна! В 85 лет на коньках катается, показывает, ведет тренировки. С ума можно сойти. Здорово. Родила двух прекрасных дочек. На машине катается, на коньках катается. Спортсмены все чемпионы и призеры. Выдающийся тренер, знающий в своей профессии все. Я пожелать ей могу только здоровья. Оно у нее есть, чтобы она его берегла. И себе могу пожелать долгое время с ней общаться», — сказала Тарасова.