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«Она уникальная». Тарасова поздравила Москвину с 85-летием

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила свою коллегу Тамару Москвину с 85-летним юбилеем. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Булкин/ ТАСС

Сегодня, 26 июня, заслуженному тренеру СССР и России Тамаре Москвиной исполнилось 85 лет.

«Уникальная она! Просто уникальная Тамара Николаевна! В 85 лет на коньках катается, показывает, ведет тренировки. С ума можно сойти. Здорово. Родила двух прекрасных дочек. На машине катается, на коньках катается. Спортсмены все чемпионы и призеры. Выдающийся тренер, знающий в своей профессии все. Я пожелать ей могу только здоровья. Оно у нее есть, чтобы она его берегла. И себе могу пожелать долгое время с ней общаться», — сказала Тарасова.

Москвина в паре с Алексеем Мишиным является шестикратной чемпионкой СССР и серебряным призером чемпионата мира 1969 года.

На протяжении своей тренерской карьеры Москвина воспитала ряд выдающихся фигуристов-парников, среди которых олимпийские чемпионы Елена Валова и Олег Васильев (1984), Наталья Мишкутенок и Артур Дмитриев (1992), Оксана Казакова и Артур Дмитриев (1998), Елена Бережная и Антон Сихарулидзе (2002), а также чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, чемпионы Европы Александра Байкова и Дмитрий Козловский.