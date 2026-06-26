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Авербух: Москвина еще подарит нашей стране олимпийских чемпионов

26 июня Тамаре Москвиной исполнилось 85 лет.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Чемпион мира в танцах на льду Илья Авербух поздравил заслуженного тренера СССР и России Тамару Москвину с 85-летием.

«Тамара Николаевна — выдающийся тренер и человек, на которого всем нам надо равняться. Она показывает достойнейший путь выдающегося человека с большой буквы, подарившего нашей стране созвездие олимпийских чемпионов. Но самое главное, что она настоящий локомотив, который продолжает двигать фигурное катание: петербургское, российское и мировое. Я ее поздравляю, желаю сил, здоровья, долгих‑долгих‑долгих лет. Тамара Николаевна еще подарит нашей стране олимпийских чемпионов — это одно из моих пожеланий ей», — передает слова Авербуха «Матч ТВ».

Москвина в паре с Алексеем Мишиным является шестикратной чемпионкой СССР и серебряным призером чемпионата мира 1969 года.

На протяжении своей тренерской карьеры Москвина воспитала ряд выдающихся фигуристов-парников, среди которых олимпийские чемпионы Елена Валова и Олег Васильев (1984), Наталья Мишкутенок и Артур Дмитриев (1992), Оксана Казакова и Артур Дмитриев (1998), Елена Бережная и Антон Сихарулидзе (2002), а также чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, чемпионы Европы Александра Байкова и Дмитрий Козловский.