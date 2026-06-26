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Ледовое шоу в Ереване с участием Петросян и Шайдорова перенесено

Ледовое шоу «Мировые звезды фигурного катания», которое должно было состояться в Ереване 11 июля, перенесено из-за не позволяющих провести его в назначенный срок трудностей.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

Как сообщает Sport24 со ссылкой на организаторов мероприятия, о новой дате будет объявлено позднее.

В шоу были заявлены российские фигуристы Аделия Петросян и Артур Даниелян, олимпийские чемпионы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон, Михаил Шайдоров, чемпионка Европы Луна Хендрикс, которая завершила спортивную карьеру, и другие. Шоу должна была провести двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.

Петросян, Фурнье-Бодри, Сизерон, Шайдоров выступили на Олимпийских играх в Италии. Сизерон и Фурнье-Бодри провели свой первый совместный сезон. По данным L'Equipe, французский дуэт продолжит выступать до Олимпийских игр 2030 года, которые пройдут во Французских Альпах.

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