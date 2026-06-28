Липницкая и еще две чемпионки, которые рано завершили карьеру и нашли себя

Завершение спортивной карьеры — всегда стресс. А когда оно происходит не по собственному желанию, а из-за травмы или других обстоятельств, это особенно тяжело. Но героини нашей статьи доказали: даже самый ранний и неожиданный уход из спорта может стать началом новой, не менее успешной главы в жизни.
Анна Семенович: успешная певица, телеведущая и бизнесвумен
Анна Семенович встала на коньки в три года. К подростковому возрасту она уже была перспективной фигуристкой в парном катании — ее жизнь подчинялась жесткому графику: лед, школа и снова лед. Одним из ее партнеров на льду был Роман Костомаров, и их тренер Наталья Линичук видела в паре большой потенциал.
Но все изменилось в 2001 году. Серьезная травма колена — операция по удалению мениска и полгода на обезболивающих уколах, чтобы просто выходить на лед — вынудила 21-летнюю Семенович завершить карьеру. Уход из спорта стал для Анны тяжелым ударом. Но она не стала зацикливаться на потерянной мечте, а пошла в новое для себя дело.
Сначала она работала ведущей на одном из спортивных каналов, затем запустила собственную программу. А дальше в дело вмешалась судьба: на интервью к Семенович пришла группа «Блестящие», а их продюсер пригласил красивую телеведущую на кастинг. После ее прихода группа выпустила такие хиты, как «Апельсиновый рай» и «Восточные сказки».
Из дисциплинированной спортсменки она превратилась в медийную персону, прочно закрепив за собой статус одной из самых узнаваемых звезд нулевых. Сегодня, в 2026 году, Семенович продолжает активно гастролировать, ведёт соцсети, где делится моментами из жизни, фото с концертов и яркими образами. Она также является успешной бизнесвумен и телеведущей, доказав, что спорт — лишь одна из глав в ее жизни.
Юлия Липницкая: счастливая мама, жена и успешный тренер
Юлия Липницкая — одна из самых ярких фигуристок своего поколения. В 15 лет она стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях на Играх в Сочи-2014, покорив зрителей и судей своим прокатом под музыку из фильма «Список Шиндлера». Журнал Time поместил ее фото на обложку, а режиссер Стивен Спилберг лично написал ей письмо и поблагодарил спортсменку за такое пронзительное выступление.
Однако карьера Юлии оказалась недолгой. У спортсменки развилась анорексия на фоне строгих диет, тренировочного режима и давления публичности. Из-за серьезных проблем со здоровьем она была вынуждена завершить выступления в 19 лет. Это было тяжелое решение, но фигуристка не стала зацикливаться на прошлом. После ухода из соревновательного катания Липницкая нашла себя в других направлениях. Она начала работать тренером в академии «Ангелы Плющенко», где ведет собственную группу, участвует в ледовых шоу и сотрудничает с известными проектами в сфере фигурного катания.
Личная жизнь Юлии тоже сложилась удачно. В 2020 году она родила дочь Каталину от фигуриста Владислава Тарасенко, с которым познакомилась в группе Этери Тутберидзе. Осенью 2022 года Тарасенко был мобилизован, позже пара рассталась. В июле 2024 года Липницкая вышла замуж за хореографа и тренера Дмитрия Михайлова. Они познакомились во время работы в ледовом шоу Евгения Плющенко, где исполняли роли Золушки и Принца. В сентябре того же года у пары родился сын Арсений. Сегодня 28-летняя фигуристка успешно совмещает работу тренера с воспитанием двоих детей — подрастающей дочери и маленького сына.
Аделина Сотникова: историческое золото и новая жизнь
Аделина Сотникова — первая в истории России олимпийская чемпионка в женском одиночном катании. На Играх в Сочи-2014 ее победа стала настоящей сенсацией: от фигуристки ждали бронзы, но она выдала два безупречных проката и завоевала золото, войдя в историю российского спорта.
На пике карьеры Аделину настигла травма спины — она получила ее во время гастролей в ледовом шоу. После операции стало ясно, что вернуться на прежний уровень будет невозможно. В 2020 году, в возрасте 23 лет, Сотникова официально объявила о завершении спортивной карьеры. Это было тяжелое решение, но фигуристка не стала отчаиваться.
После ухода из спорта Аделина продолжила выступать в ледовых шоу — ее номера неизменно собирают полные залы. Она попробовала себя в роли телеведущей и участницы развлекательных программ, а также сосредоточилась на личной жизни. В январе 2026 года Сотникова стала матерью во второй раз, а в мае восхитила поклонников откровенным нарядом, продемонстрировав идеальную форму после родов. Аделина не раз отмечала, что спорт научил ее дисциплине и умению преодолевать трудности — эти качества помогли ей адаптироваться к новой жизни и найти счастье за пределами соревновательного льда.
Все героини нашей статьи использовали дисциплину, характер и привычку побеждать, заложенные в спорте, чтобы построить новую, успешную жизнь. Ведь как известно, умение проигрывать и начинать все сначала — не менее важные навыки, чем носить золотые медали. И эти три женщины — лучшее тому доказательство.