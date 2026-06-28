Липницкая и еще две чемпионки, которые рано завершили карьеру и нашли себя

Личная жизнь Юлии тоже сложилась удачно. В 2020 году она родила дочь Каталину от фигуриста Владислава Тарасенко, с которым познакомилась в группе Этери Тутберидзе. Осенью 2022 года Тарасенко был мобилизован, позже пара рассталась. В июле 2024 года Липницкая вышла замуж за хореографа и тренера Дмитрия Михайлова. Они познакомились во время работы в ледовом шоу Евгения Плющенко, где исполняли роли Золушки и Принца. В сентябре того же года у пары родился сын Арсений. Сегодня 28-летняя фигуристка успешно совмещает работу тренера с воспитанием двоих детей — подрастающей дочери и маленького сына.