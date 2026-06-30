ISU допустил российских фигуристов в нейтральном статусе

Российские и белорусские спортсмены были отстранены ISU от международный соревнований в марте 2022 года. Единственное исключение было сделано для Олимпийских игр 2026 года в Италии, где в нейтральном статусе смогли выступить российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова и шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков.