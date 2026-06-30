ISU допустил российских фигуристов в нейтральном статусе

«С начала сезона-2026/27 решение о полном отстранении спортсменов из России и Беларуси частично отменяется. Такие спортсмены могут участвовать в мероприятиях ISU и международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов, без государственных символов, а именно национальных флагов, национальной экипировки и национальных гимнов», — сказано в сообщении.
Российские и белорусские спортсмены были отстранены ISU от международный соревнований в марте 2022 года. Единственное исключение было сделано для Олимпийских игр 2026 года в Италии, где в нейтральном статусе смогли выступить российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова и шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков.
Первый этап Гран-при ISU по фигурному катанию пройдет с 23 по 25 октября в Анже (Франция). Одновременно с этим в Ванкувере (Канада) стартует Кубок мира по шорт-треку. Первый этап Кубка мира по конькобежному спорту пройдет с 13 по 15 ноября в Пекине (Китай).