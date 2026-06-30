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ISU назвал критерии нейтральности для российских фигуристов

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал критерии нейтральности для российских спортсменов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Сегодня организация объявила о допуске россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе.

«Право на участие в качестве нейтрального спортсмена оценивается индивидуально и на основе доказательств, независимо от гражданства. Считается, что спортсмен или член персонала спортсмена имеют право участвовать в соревнованиях, если они не подпадают под критерии, исключающие такую возможность», — сказано в коммюнике ISU № 2804.

Спортсмены или члены персонала не получат нейтральный статус при следующих условиях:

  • проходят службу в вооруженных силах или органах национальной безопасности России или Беларуси
  • после февраля 2022 года принимали активное участие в боевых действиях против Украины
  • после февраля 2022 года активно и публично поддерживали боевые действия

Российские и белорусские спортсмены были отстранены ISU с марта 2022 года. Единственное исключение было сделано для Олимпийских игр 2026 года в Италии, где в нейтральном статусе смогли выступить российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова и шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков.

Первый этап Гран-при ISU по фигурному катанию пройдет с 23 по 25 октября в Анже (Франция). Одновременно с этим в Ванкувере (Канада) стартует Кубок мира по шорт-треку. Первый этап Кубка мира по конькобежному спорту пройдет с 13 по 15 ноября в Пекине (Китай).

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