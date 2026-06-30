Тарасова резко высказалась о решении ISU по допуску россиян

«Допустили и допустили. Почему без флага и гимна — я не понимаю. В чем причина? Что им не нравится? Почему они нас обделяют? Где справедливость и законы, по которым они действуют? Таких законов нет.



Что нам теперь, им спасибо говорить за то, что они засунули в туалет четыре года нашей жизни и работы? Они совершили колоссальную ошибку по уничтожению нашего вида спорта в нашей стране. Теперь они ее исправляют, но делают это как могут», — сказала Тарасова.