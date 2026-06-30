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Тарасова резко высказалась о решении ISU по допуску россиян

Тренер не считает нужным благодарить организацию за нейтральный статус.

Источник: Sport24

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о решении Международного союза конькобежцев допустить российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Об этом она заявила «Матч ТВ».

Во вторник ISU объявил о допуске российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе в сезоне-2026/27. Также организация разрешила россиянам участвовать в командных соревнованиях.

«Допустили и допустили. Почему без флага и гимна — я не понимаю. В чем причина? Что им не нравится? Почему они нас обделяют? Где справедливость и законы, по которым они действуют? Таких законов нет.

Что нам теперь, им спасибо говорить за то, что они засунули в туалет четыре года нашей жизни и работы? Они совершили колоссальную ошибку по уничтожению нашего вида спорта в нашей стране. Теперь они ее исправляют, но делают это как могут», — сказала Тарасова.

Российские фигуристы были отстранены от международных соревнований после рекомендаций Международного олимпийского комитета в 2022 году. Из-за этого спортсмены пропускали чемпионаты мира и Европы, а также этапы международных серий под эгидой ISU.

Решение ISU касается фигурного катания, конькобежного спорта и шорт-трека. Союз отвечает за проведение международных турниров в этих видах спорта.

Допуск в нейтральном статусе означает, что спортсмены смогут выступать без российского флага и гимна. Отдельные условия участия и порядок допуска должны определяться международной федерацией.

Тарасова — заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. Среди ее учеников были олимпийские чемпионы и призеры крупнейших международных турниров.

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