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«Не могу дождаться». Гуменник сделал новую короткую программу

Российский фигурист Петр Гуменник завершил работу над новой короткой программой вместе с канадским хореографом Ше-Линн Бурн.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Петр Ковалев/ТАСС

24-летний спортсмен с начала мая находится в США на стажировке у тренера Рафаэля Арутюняна.

«Сделал новую короткую программу. Не могу дождаться, когда покажу ее. Надеюсь, вам понравится. Огромное спасибо Ше-Линн Бурн, было очень приятно работать с ней, очень вдохновляюще и интересно», — написал фигурист в соцсетях.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены ISU с марта 2022 года. Петр Гуменник и Аделия Петросян в качестве исключения выступили на Олимпийских играх 2026 года в Италии в нейтральном статусе.

Первый этап Гран-при ISU по фигурному катанию пройдет с 23 по 25 октября в Анже (Франция).

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