«Не могу дождаться». Гуменник сделал новую короткую программу

24-летний спортсмен с начала мая находится в США на стажировке у тренера Рафаэля Арутюняна.
«Сделал новую короткую программу. Не могу дождаться, когда покажу ее. Надеюсь, вам понравится. Огромное спасибо Ше-Линн Бурн, было очень приятно работать с ней, очень вдохновляюще и интересно», — написал фигурист в соцсетях.
30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе.
Российские и белорусские спортсмены были отстранены ISU с марта 2022 года. Петр Гуменник и Аделия Петросян в качестве исключения выступили на Олимпийских играх 2026 года в Италии в нейтральном статусе.
Первый этап Гран-при ISU по фигурному катанию пройдет с 23 по 25 октября в Анже (Франция).