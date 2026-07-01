«Не могу дождаться». Гуменник сделал новую короткую программу

«Сделал новую короткую программу. Не могу дождаться, когда покажу ее. Надеюсь, вам понравится. Огромное спасибо Ше-Линн Бурн, было очень приятно работать с ней, очень вдохновляюще и интересно», — написал фигурист в соцсетях.